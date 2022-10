Protiv doktora Oza su podizane tužbe, a njegova emisija i dalje se emitira: Obmanjivao publiku

Voditeljica i vlasnica televizije OWN, Oprah Winfrey davno je otvorila vrata televizije kardiokirurgu Mehmet Oz (61) dajući mu njegov vlastiti show 'The Dr. Oz Show' kojeg on vodi već godinama.

Oz je postao slavan šokirajući publiku prikazom raspadanja pluća i trule jetre, govoreći gledateljima da se trebaju brinuti o sebi.

Njegov je imidž u javnosti nastradao 2014. kada je američkim zastupnicima, koji su ispitivali reklame za lažne dijetetske proizvode, rekao da neki proizvodi koji se promoviraju u njegovoj emisiji nemaju "znanstvenu potvrdu".

Senatori su se na saslušanju usredotočili na ekstrakt zelene kave u zrnu, dodatak prehrani koji je Oz 2012. reklamirao kao 'čudo'.

Oz je prozivan zbog nadriliječništva te zbog obmanjivanja publike te dovođenja u opasne zablude radi vlastitog profita.

Iako su dani slave i pozitivnog ugleda iza njega, na HRT-u se i dalje emitira njegova emisija, svakoga dana nešto iza 8 sati na Drugom programu HRT-a.

Razlog tome je što je prije tri tjedna pokrenut novi show o zdravlju na HRT-u, 'Dr. Beck', a u glavnoj ulozi je radiolog dr. Natko Beck, koji je dobio nekadašnji termin emitiranja showa 'Dr. Oz', pa se sada doktora Becka može gledati od ponedjeljka do četvrtka, u terminu od 13:15 sati na Prvom programu HRT-a.

