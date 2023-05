Protiv kiše u gumenim čizmama Chanel! Grubnić se pohvalio novom obućom: Cijena sitnica?!

Dizajner Marko Grubnić poznat je po vrlo luksuznom stilu odijevanja, ali i skupocjenim markama u kojima redovno prošeta centrom Zagreba.

Tako je ovaj put Marko pozirao sa torbicom vrijednom 2.400 eura marke 'Bottega Veneta' koja je ove sezona posljednji krik mode te joj ni on nije odolio.

Foto: Bottega Veneta

No, to nije sve Marko je cijeli outfit upotpunio Chanel čizmama iz prošle sezone koje se još mogu pronaći za 1.150 eura.

Foto: Chanel

Uz pulover, Jeans hlače i neizostavne naočale Marko se danas opet pokazao kao kralj luksuza na špici.

Foto: Instagram

- SAY - the best CHEESE (burger) in town... - napisao je u opisu fotke Marko.

