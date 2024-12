Provjerili smo gdje u Zagrebu možete čekati Novu godinu

Odbrojavaju se sati do početka Nove godine. Ako još uvijek ne znate gdje dočekati 2025. godinu u Zagrebu, donosimo vam popis kafića i klubova te njihov glazbeni program.

Na Trgu Bana Josipa Jelačića na otvorenom će publiku zabavljati glazbenici Miach, Grše, Hiljson Mandela i Josipa Lisac. No, ako doček želite provesti u nekom zatvorenom prostoru to možete u Johannu Francku. U ponudi imaju njihovu terasu gdje je ulaz besplatan, ali je potrebna rezervacija.

Njihov glavni program za doček Nove godine je zasigurno 'Black & White' party, a ulaz za to će vas stajati 25 eura te je dress code crno i bijelo.

Tvornica kulture pripremila je za svoje posjetitelje tradicionalni 'Radio Tvornica' event gdje će na Velikom podiju nastupati DJ-i Indy, Kiki B. i Sin. Oni će biti zaduženi za omiljene hitove iz 80-ih pa sve do danas. S obzirom na to da će se pary odvijati na oba plesna podija, u Malom pogonu će 'Trepaj il' krepaj' puštati domaći i strani trap, grime, hip hop i rnb glazbu, navode na službenim stranicama. Ulaz se plaća, a cijena ulaznice iznosi 20 eura.

Vintage Industrial Bar mnogima je nezobilazna lokacija za ispraćaj i doček Nove godine. Ovog puta to će biti uz mash-up DJ Sniha. Posjetitelji će uz omiljena pića i uz glazbu od osamdesetih do nultih moći plesati do ranojutarnjih sati.

U Out Bunkeru puštat će se glazba iz 2000-tih i posjetitelji će se moći prisjetiti hitova Pitbulla, LMFAO, Aviciija, Rihanne, Will.i.am-a i brojnih drugih. Regularne ulaznice prodaju se za 40 eura, dok će vas VIP ulaznice stajati čak 60 eura. U ponudi imaju i pakete pića koji se kreću od 189 pa čak do 699 eura.