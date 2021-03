Židovski muzej u Beču otkupio je kolekciju koja prikazuje život i rad filmske glumice Hedy Lamarr. Kolekciju je ustupio njezin sin, filmski producent Anthony Loder (74).

- Holivudska zvijezda i izumiteljica uskoro će dobiti i vlastiti muzej u Beču - otkriva nam ravnateljica Židovskog muzeja Danielle Spera (63).

Diva koja je preminula 2000. godine predstavljena je u Austriji retrospektivnom izložbom 'Lady Bluetooth. Hedy Lamarr'. Zbog velikog odaziva ta izložba je bila postavljena pune dvije godine, sve do kraja 2020. Direktorica Židovskog muzeja otkrila nam je kako su tim povodom stupili u kontakt s Loderom koji je muzeju pomogao s materijalima za izložbu. Čak je i doletio na otvorenje iz Los Angelesa. Tada je najavio da želi prodati kolekciju.

Obzirom da je htio neke komade prodati na aukciji, Danielle Spera je odmah reagirala jer je željela da svi materijali ostanu na okupu. Uz pomoć američkih prijatelja Židovskog muzeja u Beču, skupili su donaciju i otkupili kolekciju. Ugovor je potpisan, a pregovori za prostor muzeja sa gradom Bečom tek su pred njima. Kolekcija će do tada biti arhivirana u Židovskom muzeju.

- U arhivi koju smo otkupili su fotografije, plakati, novinski članci, filmski materijali, pisma, odjevni predmeti, kao i skice patenata. Riječ je o originalima. Također smo jako sretni jer smo otkupili crteže te slike koje je osobno naslikala - rekla je za 24 sata direktorica Židovskog muzeja u Beču, Danielle Spera.

Hedy Lamarr je rođena u židovskoj obitelji kao Hedwig Kiesler

Pitate se koja je poveznica između najljepše izumiteljice svijeta i Austrije? Naime, ona je rođena 1914. u Beču pod imenom Hedwig Kiesler u židovskoj obitelji. Otac Emil bio je direktor banke, a majka Gertrud Lichtwitz Kiesler poznata koncertna pijanistica. Kako su pripadali višoj srednjoj klasi, djevojčica je već s deset godina počela učiti balet i svirati klavir. Sa 16 godina je napustila školu i počela glumiti u njemačkim filmovima. Početkom 1933. godine, odigrala je ulogu koja joj je donijela svjetsku slavu.

Riječ je o filmu Gustava Machatýja 'Ekstaza' gdje se pojavila gola što je bilo skandalozno za to vrijeme. Isto toliko 'uznemiravajuć' je bio i snimak njezinog lica tijekom doživljaja orgazma, što se smatra prvim takvim prikazom na filmu.

Ulogu njezinog supruga je u tom filmu igrao hrvatski glumac Zvonimir Rogoz, a taj ga je film vinuo u internacionalnu zvijezdu. Zabilježio je uspjehe u Beču, Ljubljani i Pragu. Godine 1950. Rogoz se vratio u Hrvatsku i počeo svoju kazališnu, filmsku i televizijsku karijeru. Posljednju filmsku ulogu odigrao je kao stogodišnjak u seriji Glembajevi.

Ekstaza – prvo erotsko filmsko ostvarenje koje je proslavilo Hedy i Zvonimira Rogoza

Tijekom gostovanja na NBC-jevom talk-showu 'Good Morning America', Rogoz je poslao pozdrav bivšoj kolegici iz filma 'Ekstaza', Hedy Lamarr. Tada se također u restoranu Zetra sastao s glumcem Kirkom Douglasom i njegovom suprugom, koji su zvali Hedy. Zamolili su ga da u svojim memoarima 'Mojih prvih sto godina' piše lijepo o Hedy, jer je to ipak njihova prijateljica. Bio je veliki zavodnik, ali se ženio samo dva puta. Druga žena Agata Rogoz, bila je mlađa od njega 56 godina i podarila mu je dijete u njegovoj 92. godini života. Njegov čuveni odgovor na pitanje kako im se to desilo, bio je : 'Nismo pazili'. Rogoz je umro u 101. godini, nastupajući gotovo do zadnjih trenutaka života i ostavši zabilježen kao najstariji aktivni glumac na svijetu!

Hedy Lamarr je posjećivala Varaždin

Osim filma 'Ekstaza' Lamarr i Rogoza veže i činjenica da su bili u Varaždinu u nekom dijelu svog života. Rogoz je u Varaždinu djelovao, a Hedy je dolazila u posjete prije Drugog svjetskog rata. Razlog je bio njezin rođak Rudolf Glueck, tadašnji nadrabin.

Spomenka Težak, savjetnica Gradskog muzeja Varaždin iznijela je zabilježeno sjećanje kako su građani vidjeli rabina Gluecka kako izlazi iz židovske općine u pratnji jedne lijepe žene, a kada su se raspitali o kome se radi saznali su da je to upravo Hedy koja je šetala ulicama Varaždina. Međutim, u ludilu fašističkog holokausta već u lipnju 1941. praktički su uklonjeni svi Židovi iz Varaždina koji je postao prvi 'Judenfrei' grad u NDH . Hedyin rođak je odveden u Jasenovac i tamo skončao svoj život negdje 1943. godine.

Ljubomorni muž od kojeg je pobjegla prerušena u sobaricu

Hedy Lamarr se 1933. godine udala za Friedricha Mandla, 13 godina starijeg proizvođača oružja, koji je bio izrazito opsesivan prema svojoj ženi. Kada je, nakon dvije godine cenzure, 'Ekstaza' konačno stigla na ekrane, Mandl je pokušao kupiti sve primjerke filma do kojih je mogao doći. Pokušao je jedan primjerak otkupiti i od Mussolinija, međutim ovaj ga je odbio.

Suprugu se nije sviđala ideja da mu se žena bavi glumom pa ju je, opsjednut ljubomorom, vodio sa sobom na poslovne sastanke. Tako je dobila uvid kako funkcionira inženjerstvo i proizvodnja oružja. Mandl je počeo surađivati s nacistima i priređivati veličanstvene zabave na kojima su prisustvovali i Mussolini i Hitler. Godine 1937. prerušila se u sobaricu i s dvoje djece pobjegla od muža u Pariz, gdje se razvela. Neizostavno je spomenuti da se nakon toga udavala još pet puta.

- Moram se prestati udavati za muškarce koji se osjećaju inferiorno uz mene. Negdje mora postojati muškarac koji bi mogao biti moj suprug i koji se ne bi osjećao inferiorno. Trebam superiornog- inferiornog muškarca - govorila je Lamarr. Preselila se u London gdje je upoznala Louisa B. Mayera, vlasnika holivudskog studija Metro-Goldwyn-Mayer koji joj je odmah ponudio ugovor koji ju je odveo u Hollywood. Preporučio joj je da odabere jednostavnije ime pa je Hedwig skratila u Hedy, a u čast zvijezdi nijemog filma Barbari La Marr odabrala prezime. Već 1938. godine, snimila je svoj prvi holivudski film 'Alžir' te nastavila nizati uspjehe. Okrunjena je titulom najljepše žene na svijetu, a silni komplimenti su je učinili teškom partnericom na snimanjima. Nakon njezine smrti 2000. godine, među njezinim stvarima pronađena je i jedna tabakera od čistog zlata s ugraviranim kukastim križem. Proširili su se tračevi da je to dar za uspomenu nakon zajednički provedene noći od Hermanna Göringa ili čak i samog Adolfa Hitlera. Međutim, istina je bila mnogo prozaičnija. Lijepa, inteligentna i hrabra Hedy imala je jednu manu: bila je neizlječiva kleptomanka koja je krala sve oko sebe. Dvaput je, 1966. i 1991. uhićena zbog krađe po dućanima. U poznim godinama sin ju je pratio u odlascima u dućan i plaćao stvari kojima se ona 'poslužila'. Pretpostavlja se da je ta tabakera vjerojatno bila samo još jedna blistava stvarčica koja joj je na nekoj od zabava njezinog prvog supruga, koji se družio s visokim nacističkim krugovima, privukla pozornost i 'zalijepila se za prste'.

Izumiteljica bežične tehnologije

Početkom rata, 1941. godine, postala je opsjednuta željom kako da zaustavi naciste. U braku s Mandlom slušala je njegove razgovore o oružju i saznala kako se ometaju torpeda navođena radiovalovima. Udružila se sa susjedom, avangardnim skladateljem Georgeom Antheilom, kako bi razvili koncept promjene frekvencija kao sredstva za tajno komuniciranje. Taj je patent koristio valjak iz mehaničkog klavira za šetanje po 88 različitih frekvencija, a namjena mu je bila zaštita radijski vođenih torpeda. Kada su ga ponudili američkoj mornarici da ga koristi za navođenje torpeda u borbi s njemačkim brodovima, oni su ih odbili. U udruženju izumitelja su je čak i ismijali rekavši da ne mogu ugrađivati klavire u torpeda unatoč tome što je mehanizam bio veličine ručnog sata. Patent je završio u ladici.

Godine 1957., tri godine nakon što je zaštita za patent istekla tvrtka Sylvania Electronics prepoznala je izum i osuvremenila ga elektronikom. Prvi put su ga primijenili na brodovima koji su 1962. blokirali Kubu. Svijet može zahvaliti Hedy Lamarr na jednom od najvažnijih izuma bez kojeg bi danas bila nezamisliva mobilna telefonija, WiFi ili Bluetooth. Njen je doprinos razvoju ovog principa ostao posve zanemaren sve dok 1997. godine. Tri godine prije njezine smrti, EFF joj je dodijelio posebnu nagradu za doprinos razvoju bežične tehnologije. Unatoč brojnim tvrdnjama da se osjećala kao Austrijanka, Hedy Lamarr se nikad nije vratila. Umrla je 19. siječnja 2000. godine na Floridi skrivajući se od svijeta da ne vidi ljepotu koja vene s godinama. Slijedeći njezinu želju, njen sin Anthony odnio je majčin pepeo u Austriju i rasuo ga u bečkoj šumi 'Am Himmel'. Dio se nalazi na počasnom spomenu na Centralnom bečkom groblju, a uskoro će, ta velika zvijezda, dobiti i svoj muzej.