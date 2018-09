Prva tenisačica svijeta je u Hrvatskoj: Pogodi gdje sam?

Nakon što ju je s US Opena u prvom krugu izbacila estonska tenisačica Kaia Kanepi (33), prva tenisačica svijeta, Rumunjka Simona Halep (26), odmara se u Hrvatskoj.

Hey @borna_coric and @DonnaVekic - let's see if you can guess where I am?! 😜 pic.twitter.com/85Mw77QVGP

- Borna Ćorić i Donna Vekić, možete li pogoditi u kojoj zemlji sam trenutno? - objavila je na društvenim mrežama uz fotografiju Dubrovnika.

My guess is Dubrovnik 🤔

Hope you are a Game of Thrones fan :)

You should come to Zadar.. it is pretty close and there is some tennis to watch this weekend