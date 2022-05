Prva transrodna lutka puštenu u prodaju: Barbie pomiče granice

Laverne Cox (49), glumica iz Netflixove popularne serije 'Orange Is the New Black' bila je oduševljena idejom da upravo ona bude prva transrodna izvedba slavne lutke Barbie.

Glumica želi ovime pokazati djeci da postoji nada i mogućnost da budu svoji. Naime, Laverne Cox je američka glumica i LGBT zagovornica. Isticala se svojom ulogom Sophie Burset u Netflixovoj seriji Orange Is the New Black, postavši prva transrodna osoba koja je nominirana za Primetime Emmy Award za glumu.

- Ono što me najviše oduševljava u njezinoj prisutnosti u svijetu je to što je trans mladi ljudi mogu vidjeti, kupiti i igrati se s njom. Znat će da postoji barbika s kojom se mogu poistovjetiti - izjavila je glumica za časopis People.

Barbie iz godine u godinu gura sve granice, a tako i sa ovom lutkom. Brend je ovdje prepoznao koliko je bitno da se svi mogu proći u ovoj kulturi te omogućio svima da budu jednaki. Barbie lutka Laverne Cox dostupna je online na američkom tržištu uz cijenu od 40 dolara.

