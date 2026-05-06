Prvi inozemni posjet otkako se liječi od raka: Princeza Kate Middleton putuje u Italiju

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Supruga prijestolonasljednika princa Williama posjetit će Reggio Emiliju na sjeveru Italije u sklopu svog djelovanja usmjerenog na rani razvoj djeteta, središnju temu njezinog javnog rada

Kate, britanska princeza od Walesa, otputovat će idući tjedan u Italiju u svoj prvi službeni posjet inozemstvu otkako se liječi od raka, priopćila je u srijedu Kensingtonska palača.

Supruga prijestolonasljednika princa Williama posjetit će Reggio Emiliju na sjeveru Italije u sklopu svog djelovanja usmjerenog na rani razvoj djeteta, središnju temu njezinog javnog rada.

Posjet će se usredotočiti na "pristup Reggio Emilia" koji međuljudske odnose, okoliš i zajednicu stavlja u središte razvoja djeteta i koji je utjecao na škole diljem svijeta.

"Princeza se jako veseli posjetu Italiji i tome da iz prve ruke vidi kako pristup Reggio Emilia stvara okruženja u kojima se priroda i ljudski odnosi spajaju kako bi podržali razvoj djece", rekao je glasnogovornik Kensingtonske palače.

Kate je otkrila 2024. godine da ide na kemoterapiju radi raka, a prošle godine je rekla da je u remisiji. Nije otkrila od kojeg oblika raka je oboljela. 

Javni nastupi princeze 

Zbog bolesti je smanjila svoje službeno opterećenje, rekavši da ide dan po dan.

Iako su se njezini javni nastupi postupno povećavali, nije se pridružila Williamu ni na jednom nedavnom putovanju u inozemstvo.

Poboljšanje socijalne i emocionalne dobrobiti djece u njihovim ranim godinama postalo je glavna tema princezine ​​kampanje. Kate i William imaju troje djece: princa Georgea (12), princezu Charlotte (11) i princa Louisa (8).

Pokrenula je Kraljevski centar za rano djetinjstvo 2021. godine kako bi okupila stručnjake i znanstvenike za to područje. U srijedu će centar objaviti vodič "Temelji za život".

"U svijetu koji se čini sve rastresenijim, fragmentiranijim i digitalnim... važnije je nego ikad ulagati u ono što nam istinski pomaže da napredujemo: ljudsku povezanost", napisala je Kate u predgovoru.

