Priču o njezinom uspjehu znaju svi. Nakon što je ostavila nasilnog supruga, portugalskog novinara Jorgea Arantesa, J.K. Rowling (56) uselila se u edinburški stan svoje sestre s maloljetnom kći Jessicom. Kao samohrana majka bez posla, usmjerila je svu svoju energiju u ono što je radila najbolje, bolje od ostalih – bilo je to pisanje. Harry Potter je ubrzo postao svjetski fenomen, a Rowling milijunašica, kojoj je vjeru u pravu ljubav vratio škotski doktor Neil Murray (50).

Par se vjenčao na današnji dan prije 20 godina na njezinom imanju u Škotskoj. Njezina kći iz prvog braka, Jessica (28) imala je ulogu djeveruše, a cjelokupnoj ceremoniji je prisustvovalo 15 članova obitelji.





Zajedno imaju dvoje djece: sina Davida Gordona (18) i kći Mackenzie (16).

Rođena je kao Joanne Rowling, 31. srpnja 1965. u gradiću Yate. Otac Peter je po zanimaju bio inženjer, a majka Anne znanstvena tehničarka . Iako ima diplomu iz francuske književnosti, završetkom studija preselila se u Portugal gdje je poučavala engleski kao strani jezik.

Za Portugalca Jorgea Arantesa udala se 1992. godine i dobili su kćer Jessicu Arantes. Zbog nesuglasica u braku, par se ubrzo rastao i Joanne je uzela kćer i vratila se u Britaniju, živeći kratko kod svoje starije sestre u Škotskoj.

U tom razdoblju Joanne je ostala bez majke i bez posla, što ju je inspiriralo za jednu najčarobniju priču ikad napisanu. Jedne noći, kad nije mogla spavati dobila je ideju za priču o dječaku koji pohađa školu čarobnjaštva.

Prvu knjigu 'Harry Potter i Kamen mudraca' napisala je 1997. Joanne je tada odlučila uzeti umjetničko ime J.K., vjerovala je da muški pisci bolje prolaze i da je s tim inicijalima teško skužiti je li pisac muško ili žensko. Također, na taj način pokušala je sakriti svoj rod kako bi i dječaci čitali knjigu.

Nakon brojnih odbijanja od strane izdavača, knjiga je postala hit. Joanne je napisala još šest nastavaka: 'Harry Potter i Odaja tajni', Harry Potter i zatočenik Azkabana', 'Harry Potter i Plameni pehar', 'Harry Potter i Red feniksa', Harry Potter i Princ miješane krvi', 'Harry potter i Darovi smrti'.

J.K. na Twitteru prati 14 milijuna ljudi, a nedavno se našla na meti mnogih zbog navodne transfobije.

Kako živimo u dobu sveopće političke korektnosti, Joanne je povrijedila osjećaje jednog dijela svojih obožavatelja izjavom o 'ljudima koji imaju menstruaciju'. Na svom Twitter profilu sarkastično se referirala na temu roda i spola, što je očekivano izazvalo mnoštvo reakcija u komentarima.

- Sigurna sam da je nekada postojala riječ za te ljude. Netko će mi pomoći. Wumben? Wimpund? Woomud? - napisala je spisateljica, misleći dakako na 'Women'.

Ubrzo su se glavni glumci filmskog serijala ogradili od njezinog mišljenja. Daniel Radcliffe (32) koji igra Harryja Pottera komentirao je kako su 'transrodne žene su žene'.

- Nadam se kako ovo neće pokvariti obožavateljima užitak čitanja njenih knjiga. Svaka izjava koja bi to pokušala opovrgnuti, briše identitet i dostojanstvo transrodnih osoba. Ako vi vjerujete da je određeni lik transseksualan, bezrodan ili rodno neutralan, da je gej ili biseksualan, to je između vas i knjige koju ste pročitali i taj je odnos svet. Nitko vam to neće i ne može promijeniti - napisao je glumac.

Njegovom mišljenu se pridružila i Emma Watson (31) koja je na filmskom platnu utjelovila 'Hermione Granger' i glumac Rupert Grint (32) koji je igrao Harryjevog najboljeg prijatelja 'Rona Weasleyja'.