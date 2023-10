Prvi nastup Brene u Zagrebu bio je u nogometnoj gostionici, a za njega je dobila 500 maraka

Dok Zagreb ''gori'' čekajući dolazak folk pjevačice Aleksandre Prijović (28) da napuni i ''petu'' Arenu, desetljećima je prije nje to radila njezina svekrva. Lepa Brena je danas proslavila 63. rođendan i ona je kraljica folka ovih krajeva. Na njezine koncerte gotovo su išli svi, ali malo tko je to bio spreman priznati. Uspjela je ne prijeći granicu dobrog ukusa i ostati dama, a njezina priča sa Zagrebom je počela davne 1982. u nogometnoj gostionici na zapadnom dijelu grada.

Lepa Brena je prvi put nastupila u restoranu Lampion kraj NK Kustošija. Lampion su tad držali umirovljeni dinamovac Stjepan Lamza i nogometaš Džemaludin Mušović. Pjevačica je za taj nastup navodno dobila 500 ondašnjih maraka.

Foto: Privatni album



- Znate, primjerice, da je Lampion, naslonjen na NK Kustošija, nekad držao tandem Lamza-Mušović, i da je tamo, recimo, možda i prvi put, gostovala Lepa Brena? Je, niš se ne čudite, ozbiljno vam pripovedam - rekao je sportski novinar Anton Samovojska 2020. godine za Jutarnji list.

Nastup u restoranu u kojem su većinom zalazili nogometaši i njihovi obožavatelji, bio je samo mali korak prema Breninom punjenu velikih dvorana i stvaranju poslovnog carstva. Brena je ubrzo s bendom Slatki greh prvi put rasprodala Cibonu, a 1983. godine objasnila je svoju popularnost u Hrvatskoj.

'Zabavna muzika ne napreduje kao narodna'

- Donijela sam prirodnost, mladost i jednostavnost, a to je ono što ljudi danas traže. Po reagiranju publike osjećam da joj baš to treba, i ja joj to dajem. I nije riječ o meni: publika prihvaća sve one koji su vedri i nose nešto osvježavajuće u sebi - rekla je za tad za Večernji list. Brena je u to vrijeme u Jugoslaviji godišnje imala 150 koncerata.

- Koncert nije samo za slušanje nego i za gledanje. Dobar glas nije jedini uvjet, treba biti kompletan umjetnik. Svaki pjevač mora biti i glumac, mora imati i dobru scenu, garderobu, koreografiju, ukratko scenski nastup mora biti cjelovit - dodala je.

Te godine Brena i Slatki greh su nastupili s narodnjakom ''Sitnije, cile sitnije'' na Jugoviziji, no pobjedu i odlazak na Euroviziju je odnio Daniel Popović s ''Džuli''.

Foto: Privatni album

- Mislim da jugoslavenska pjesma mora to sadržavati, jer kakva je to naša pjesma koja će nas negdje predstavljati ako u njoj nema elementa folklora? Folklor je naša osnovna karakteristika i s takvom smo pjesmom morali otići - rekla je. Brena tad kao da predvidjela budućnost hrvatske.

- Očito je da zabavna muzika ne napreduje kao narodna. Ona ne nudi nikakve novosti, a festivali kao što su Opatijski i Splitski izgubili su značenje koje su imali u vrijeme npr. Ive Robića ili Lole Novaković. Danas na cjelokupnoj estradi prevladava narodna muzika, što se lako može dokazati. Narodnjaci donose i dohodak, što nije nevažno u ovo vrijeme ekonomske nestabilnosti - zaključila je.

U Zagreb se vratila i 1987. na snimanje emisije Novogodišnji doček 1988. ''Narodnjaci kolo vode u košarkaškom centru Cibona'', bio je napis tjednika Studio. Tad su uz Brenu nastupili Vera Svoboda, Hanka Paldum, Nada Obrić, Halid Bešlić... Emisija se emitirala na TV Zagreb, i čini se da je za Brenu to bio pun pogodak. Pjevačica je dva mjeseca kasnije, u veljači 1988. rasprodala Cibonu četiri večeri zaredom. Oko dvadeset tisuća Zagrepčana vidjelo je Brenin šou ''Hajde da se volimo''.

Foto: Privatni album

- Na pozornici su Brena i momci iz Slatkog greha, u podužem skeč-bloku, varirali situacije i šale iz 'Hajde da se volimo'. Djeca su pljeskala i donosila cvijeće, no koncert je bio previše posvećen skečevima, koji bi bez Lepe Brene bili potpuno nezanimljivi. Umjesto da posjetitelje osvoji pjesmom, Brena ih je razveseljavala predstavom, u mjeri u kojoj je glazba bila sve primjetnije zanemarena. Nošena na ramenima harmonikaša iz svog sastava, Brena je uspjela pomaknuti granice narodne glazbe postavši utjelovljenje novokomponirane subkulture, koja je danas sve dominantnija u našem društvu - pisao je tad tjednik Studio.

Od vica do zvijezde

Malo tko je 1982. godine vjerovao da će Brena rasprodavati dvorane i stadione, to jest, većina se smijala kad je gledala njezino prvo pojavljivanje na televiziji.

- Mnoge pjevačice su mogle iskoristiti svoju ljepotu, seksepil, glas i vjerojatno su pokušavale napraviti ono što je napravila Brena. Ali nisu uspjele. Zašto? Jer treba hrabrosti i umješnosti. Pojavila se sa svojim pratećim bendom Slatki greh početkom 1982. godine s pjesmom 'Čačak, Čačak' i svi su se smijali - pitali se što je ovo? Tadašnji voditelj na TV Beograd Minimaks ju je najviše ismijavao, prikazivao joj snimku stražnjice uz pjesmu 'Čačak, Čačak'. I onda što se dogodi? Od tog trenutka svi su zapamtili pjesmu i svi su zapamtili tko je Lepa Brena - ispričao nam je u siječnju 2023. Miroslav Lilić, bivši ravnatelj programa tadašnje Televizije Zagreb.

Foto: Privatni album

- U ovom slučaju ono što je trebala biti antireklama postala je Breni najbolja reklama. Nitko tad nije ni pomislio da će za koju godinu ona puniti stadione ne samo u bivšoj državi, nego na cijelom Balkanu. Pa najveći koncert održala je u Bugarskoj, u Sofiji, kad je helikopterom sletjela na stadion gdje ju je dočekalo više od 100.000 ljudi. Ponavljam - ne govorim sad o glazbenim ukusima, govorim samo o Breninu poslovnom uspjehu. A kad to postigneš, onda više nisi samo pjevačica, onda si brend i počinješ graditi ozbiljan biznis. O tebi onda ovisi cijela četa ljudi, od tebe žive menadžeri, prateći glazbenici, scenski radnici, vozači, producenti, diskografske kuće, pa ako baš hoćete - i mediji - objasnio je Lilić.

Brena nam je prije koncerta u Areni 2019. godine ispričala da se nije naljutila na Minimaksa što je htio napraviti show s njom.

Foto: Privatni album

- Malo podrugljivo, malo šaljivo. Primjer je to kako nikad nikog ne treba podcjenjivati. Cijeli život bila sam mu jako zahvalna. I Ristiću koji me je izbacio sa snimke i Minimaksu koji me lansirao. Zahvaljujući njima dvojici napravila sam veliku stvar u životu. Teško je bilo obraniti kredibilitet firme Lepa Brena jer zvuči veoma neozbiljno, previše narodski, obično, jednostavno. Trudila sam se svih ovih godina dokazati koliko sam ozbiljna. Nakon Minimaksa zapravo počinje priča o Lepoj Breni - rekla je. Brena je 80-ih dvaput gostovala na tadašnjoj TV Zagreb.

Foto: Sinisa Hancic

U Zagrebu produljila nastup

- Jednom je bila gost u našem studiju uoči koncerta u Zagrebu, a drugi put smo je pozvali u jednu emisiju koja je imala humanitarnu svrhu. Emisija se prenosila uživo i Brena je otpjevala dvije-tri pjesme, ali su neki glazbenici koji su trebali nastupiti nakon nje jako kasnili jer su imali problema u prometu - pričao nam je Lilić.

- Budući da je emisija išla uživo, bili smo užasnuti jer nismo znali kako ćemo popuniti program. Brena je rekla da se ne brinemo, da će pjevati i zabavljati publiku dok se oni ne pojave. I produljila je svoj nastup na 40 minuta. Svaka joj čast - dodao je tad Lilić. Voditelj je kasnije sa suprugom Elom odveo Lepu Brenu na večeru.

Foto: Privatni album



- Pričali smo o svemu, o estradi, o njezinim nastupima, o obitelji i shvatio sam da je ona ozbiljna poslovna žena. Iznimno je duhovita, nije prijetvorna, ni tad, a vidim ni danas ne glumi divu iako to ona zapravo jest. Ali nikad u razgovorima ne prelazi granicu dobrog ukusa niti bi dopustila da joj se netko na neprikladan način obraća. Ukratko - Brena je vrlo inteligentna žena, i samo tako je mogla opstati na estradi 40 godina. Čitao sam kasnije njezine intervjue - uvijek je iskreno odgovarala na svako pitanje. To može samo osoba koja je sigurna u sebe, samouvjerena, koja nema što skrivati i dobro razumije medije. I tako već četiri desetljeća. - Pustimo sad glazbene ukuse, jednima se njezina glazba sviđa, drugima ne, ali govorimo sad o poslovnom uspjehu. Mnoge pjevačice su mogle iskoristiti svoju ljepotu, seksepil, glas i vjerojatno su pokušavale napraviti ono što je napravila Brena. Ali nisu uspjele. Zašto? Jer treba hrabrosti i umješnosti - govorio je Lilić.

Nastup nakon 19 godina u Areni

Prije početka rata Brena je 1990. godine nastupila u Studentskom centru Zagreb. Bilo je to nakon promocije filma ''Hajde da se volimo 3''. Do njenog idućeg koncerta u Zagrebu trebalo je proći 19 godina. Tad ju je pred Arenom dočekalo dvjestotinjak prosvjednika.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL



- Zagreb, dobra večer! Ne mogu sakriti radost što sam opet ovdje s vama! Hvala što ste ostali uz mene sve ove godine. Dosad nam je himna bila 'Hajde da se volimo’, a nova neka bude 'Uđi slobodno’ - pozdravila je 15.000 obožavatelja 2009. godine. Arenu Zagreb je Brena rasprodala i 2019. godine.

Tko zna, možda će u Areni u prosincu pojaviti žena koja je kratkom suknjom napravila karijeru koja danas čvrsto stoji na visokim potpeticama.