Prvi natjecatelj u Superpotjeri pobijedio četvero lovaca: Kući donosi nagradu od 9.000 eura

Ozren Šiftar prvi je natjecatelj novog kviza HRT-a, a odmah je uspio osvojiti veliki iznos. Osim njega lovce je pobijedila i Nevena Erak, koja je osvojila 4000 eura.

- Oba puta na Potjeri sam odlično odigrao na brzopoteznim pitanjima, pa sam shvatio da mi je 40 sekundi sasvim dovoljno da pobijedim lovce. Ipak je tu bilo 20 sekundi prednosti, mogao sam i razmisliti o pitanju. Još je dobro dok se lovci nisu uigrani, i koliko god da su oni dobri može se javljati samo jedna osoba. Sekunde su uvijek na strani natjecatelja - kazao Ozren koji je odmah nakon emisije dobio puno poruka i poziva rodbine i prijatelja.

Superpotjera, odnosno u izvorniku: Beat the Chasers licencni je natjecateljski televizijski format kviza znanja u kojem natjecatelj najprije osigurava potencijalni novčani iznos u samostalnoj igri odgovaranja na pitanja s višestrukim izborom.

Pod uvjetom da tijekom spomenute samostalne igre uspije osigurati određeni novčani iznos, nastavlja s natjecanjem u kojem ima priliku osvojiti novčanu nagradu igrajući protiv dva, tri, četiri ili svih pet lovaca.

Lovci su: Morana Zibar, Krešimir Sučević Međeral, Mladen Vukorepa, Dean Kotiga i novi lovac koji im se pridružio - Sven Marcelić.

Ozren Šiftar 33-godišnji je audio-video producent koji je dosad dva puta nastupio u Potjeri, a bio je i među četvero natjecatelja u Milijunašu, no nije sjeo nasuprot Tariku. Prvi je koji je nastupio u novom kvizu i odmah je uspio pobijediti. Odgovorio je točno na prva dva pitanja no nije znao da se grad Basel nalazi na tromeđi Švicarske, Francuske i Njemačke, pa je u prvom krugu osvojio 1000 eura. Uslijedile su ponude lovaca a on je odlučio igrati za 9000 eura i protiv četvero lovaca. Na kraju je lovcima iscurilo vrijeme, a Ozren je prvi koji ih je pobijedio.

- Osjećam se dobro, bilo mi je jako ugodno na snimanju. Nisam imao stresa, Joško Lokas ima savršenu mjeru kao voditelj, baš zna opustiti igrače. Bilo mi je čak ugodnije nego na Potjeri. Ima nešto u tome što je publika iza vas, za razliku od Milijunaša u kojem je publika okolo. Možete se tako dobro koncentrirati i gledati pod. Čini mi se i da sam imao laganija pitanja, za razliku od Mislava iz Zadra - rekao je Ozren za Večernji list.

- Prvo je zvala baka, a onda ostatak rodbine i prijatelji. Čini se da je puno ljudi gledalo emisiju - rekao je Ozren i otkrio kako će potrošiti novac.

- Zasad ću staviti novac sa strane. Uskoro ću položiti vozački ispit, a onda možda kupim i auto. Nije ovo lova koja rješava probleme, ali je dobro imati sa strane - ispričao nam je Ozren.

