Prvi pjevač Iron Maidena pjeva u Boogaloou: 'To je moje hvala Hrvatima, spasili ste mi život'

Paul Di'Anno je trenutačno na velikoj svjetskoj 'The Beast Resurrection tour', na kojoj će svirati preko 150 koncerata na 6 kontinenata. Većina koncerata rasprodana je, uključujući skoro sve datume na 18 koncerata u Velikoj Britaniji, gdje je u srpnju ove godine dočekan s ovacijama. U svoj toj gužvi Paul nije zaboravio Hrvatsku. Odlučio se vratiti u klub Boogaloo u četvrtak, 5. listopada kako bi se zahvalio svim Hrvatima koji su mu pomogli na njegovom putu prema ozdravljenju i doslovno spasili život.

Na koncertu će ekskluzivno izvesti svoj Iron Maiden set pjesama. Svi oni koji dođu, kupnjom 'merchandisea' pomoći će Paulu u njegovoj borbi za ozdravljenjem koja još nije gotova, i njegom nastojanju da u 2024. godine napokon prohoda.

Foto: Stjepan Juras

Koncert će otvoriti zagrebački band Time Decay koji će na najbolji način pokazati kako se vrhunski klasičan heavy metal praši i u Hrvatskoj. U prodaji su i specijalne VIP - Meet & Greet ulaznice koje uključuju susret i fotografiranje s Paulom, kao i specijalni dar.

Paul Di'Anno legendarni je pjevač čiji su eksplozivni heavy metal vokal i energični punk rock stav promijenili glazbenu scenu zauvijek. Otkad je u 1979. godine došao u Iron Maiden, bend je samo u godinu dana postao svjetska atrakcija.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Debitantski album 'Iron Maiden' iz 1980 i 'Killers', koji je slijedio iznjedrio je pregršt hitova poput 'Prowler', 'Running Free', 'Remember Tomorrow', 'Phantom of the Opera', 'Iron Maiden', 'Wrathchild', 'Killers', 'Purgatory', 'Twilight Zone', 'Murders in the Rue Morgue' itd., a spomenuta dva albuma postali su klasici. Bendovi kao Metallica, Anthrax, Pantera i mnogi drugi stalno ističu kako su prvi Iron Maiden albumi ono zbog čega su počeli svirati.

Foto: Violeta Juras

Paul Di'Anno je od 1979. s IRON Maiden, Battlezoen, Killers, Gogmagog i kao solo artist izdao ogroman broj albuma i svirao na tisuće koncerata diljem svijeta. Njegova je karijera prije 10 godina naglo prekinuta uslijed niza zdravstvenih problema zbog kojih je ostao u invalidskim kolicima. Zahvaljujući brojnim fanovima Paul nije ostao zaboravljen; skupili su novac za njegovo liječenje i rehabilitaciju, a vrhunski doktori upravo iz Hrvatske spasili su njegov život.

Paul je u Hrvatskoj proveo preko godinu dana, napravio nekoliko velikih operacija i cijela ta priča biti će dokumentirana filmom koji snima čuveni autor Wes Orshorski, koji je prije njega režirao dokumentarni film o Lemmyju iz Motorheada.