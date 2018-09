Prvi pobjednik: 'Od twirlinga ne mogu živjeti, ali ne odustajem'

Ljudi me i dalje prepoznaju na ulici, što me svaki put iznova šokira. Ipak je prošlo deset godina od pobjede, pa ne očekujem nešto takvo, ali drago mi je zbog toga, rekao nam je prvi pobjednik “Supertalenta” Tihomir Bendelja (24).

- Pobjeda nije u velikoj mjeri utjecala na daljnji razvoj moje karijere. Nakon pobjede zvali su me na razne manifestacije. No nakon toga pozivi su bili sve rjeđi - kaže Tihomir.

Takva situacija mu je, kaže, odgovarala jer se uz školu nastojao posvetiti treninzima za natjecanja, koja mu mnogo znače. U travnju ove godine četvrti put postao je svjetski prvak u twirlingu. Nakon pobjede u “Supertalentu” jako je htio nastupati s estradnjacima.

- Imao sam prilike biti u spotu za Endijevu pjesmu ‘Sve je OK!’. Nadam se da će se još netko htjeti upustiti u takav projekt. Bilo bi zanimljivo vidjeti kako ‘twirlam’ u spotovima - izjavio je prvi pobjednik ovog talent showa. Tihomir trenutačno završava petu godinu studija, ali se i dalje namjerava baviti twirlingom, iako priznaje da se u Hrvatskoj od toga ne može živjeti.

- Poznajem nekoliko ljudi izvan Hrvatske kojima je to posao. Nadam se da ću i ja to moći ostvariti jer to je moj posao iz snova. Ako ne sad, onda barem kasnije u životu - objašnjava Tihomir i dodaje da je za bavljenje takvim sportom potrebno puno novca. S osvojenih 200.000 kuna od pobjede u “Supertalentu” roditeljima je pomogao obnoviti ogradu i obojiti kuću, ali im je i dao određeni iznos jer su zbog njegovih natjecanja bili u dugovima. Tihomir vjeruje da se twirling još može razviti i postati popularan.

- Hrvatski klubovi trebaju za to uložiti puno truda i energije. Kako biste stvarno bili uspješni, morate trenirati svaki dan, a to mnogi ljudi ne shvaćaju - objašnjava Tihomir.