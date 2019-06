Prvi put nakon kandidature: Škoro imao koncert u Baškoj...

Prvi put nakon što je objavio kandidaturu za predsjednika Republike Hrvatske, pjevač Miroslav Škoro (56) održao je koncert u Baškoj na otoku Krku. Njegovi simpatizeri nosili su i bijele majice na kojima je pisalo 'Škoro predsjednik', a posjetitelji su istaknuli kako nije spominjao politiku tijekom nastupa.

- Dan općine Baška ne bi bio isti bez tebe. Ti si ga upotpunio. Večeras je naša fešta - napisali su pjevačevi pratitelji na društvenim mrežama. Podsjetimo, glazbenik je u travnju govorio kako se neće kandidirati i bila mu je smiješna grupa 'ŠKORO - moj predsjednik', osnovana na Facebook stranici.

- Neću se kandidirati za predsjednika, mislim da se netko šali. U politici sam bio pa mogu reći da sam i to probao. I to nije za mene. Više me to ne zanima - odlučan je tada bio Škoro. Dodao je kako to ne bi napravio ni u ludilu jer mora čuvati zdravlje i ne živcirati se, ali se prošlog tjedna očito predomislio i objavio kandidaturu.

Krajem svibnja zapjevao je u Zagrebu kod 'Bandićevih' fontana. Tim je koncertom obilježio 30 godina od izlaska pjesme 'Ne dirajte mi ravnicu'.

POGLEDAJTE GALERIJU NASTUPA NA OTOKU KRKU: Foto: Goran Kovacic/PIXSELL Foto: Goran Kovacic/PIXSELL Foto: Goran Kovacic/PIXSELL Foto: Goran Kovacic/PIXSELL Foto: Goran Kovacic/PIXSELL Foto: Goran Kovacic/PIXSELL Foto: Goran Kovacic/PIXSELL Foto: Goran Kovacic/PIXSELL Foto: Goran Kovacic/PIXSELL Foto: Goran Kovacic/PIXSELL Foto: Goran Kovacic/PIXSELL Foto: Goran Kovacic/PIXSELL Foto: Goran Kovacic/PIXSELL Foto: Goran Kovacic/PIXSELL Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

