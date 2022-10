Prvih sedam kandidata ušlo je u Masterchef kuću: 'Prošla sam dalje, sreća je neopisiva'

Detalji su dijelili Darka Plantaka od prolaska u eliminacijskom izazovu i ulaska u MasterChef kuću. ''Ja bih da me Melkior nauči sve što znaš'', rekao je Darko, ali nažalost mora napustiti show. Kao jedan od osam članova tima chefa Melkiora Bašića, sudjelovao je u izazovu ''follow the chef'', no nije mu pošlo za rukom replicirati jelo bolje od ostalih kandidata, a naposljetku niti proći mini stres test u kojem su sudjelovali još Luka Marin i Luka Piasevoli.

Tema ''follow the chef'' izazova bila je krumpir i luk za prilog, a glavna namirnica bila je pileći file. Jelo koje su morali replicirati kandidati imalo je još nekoliko segmenata – pire od krumpira, slama od krumpira, ukiseljeni luk, karamelizirani luk i tamni umak od mesa. ''Bio sam nervozan jer sam kasnio s filerom'', rekao je Luka koji je bacio jedan komad piletine koji je Melkior iskoristio, a Melkior je to vidio.

Već u ''follow the chef'' izazovu pokazalo se koje su slabosti pojedinih kandidata. ''Moja mana može biti brzopletost, tako da moram ostati smiren'', rekao je Leo Jurešić. Malo tko nije imao poteškoća s izradom slame od krumpira. Dosta je u svemu kasnila je i Lucija Kerečin. ''Nesigurnost je moj najveći problem'', rekla je ona.

Luka Piasevoliju slama od krumpira ispala je kao da radi pommes frites. ''Ako želite pjenasti pire krumpir, na kraju ga treba razraditi pjenjačom'', savjetovao im je Melkior. ''Danas sam naučio trik za pire, otkoštavanje piletine, kako se od luka može napraviti nekoliko komponenti na jednom tanjuru'', rekao je Darko, no unatoč naučenom, greške na putu repliciranja jela stajale su ga crne pregače. ''Moglo bi me koštati to što imam greške u nekoliko komponenata'', rekao je Luka Marin prije nego je saznao da će i on u eliminacijski izazov.

Jedino je Nikola Kotur u timu izrazio sigurnost u svoj tanjur, dok su ostali smatrali da imaju greške. ''Onako kako sam to spremio, meni je bilo sasvim solidno'', rekao je Nikola.

Maja Šabić je imala poteškoća s paprom jer joj se slučajno prosuo. Nakon što je probao sve tanjure Melkior je prozvao Nikolu, Luciju i Maju. ''Nikola, bio si siguran u svoje jelo i bio si u pravu. Vas troje ste sigurni – dobrodošli u top 21'', kazao im je Melkior.

''Prošla sam u top 21, sreća je neopisiva. Ponosna sam na sebe i nadam se da ću dogurati što dalje'', rekla je Anita Vuković.

Kandidatima u eliminacijama zadatak je bio ispeći piletinu i napraviti lepezu od krumpira. Za to su imali na raspolaganju 20 minuta. ''Bio sam nervozan i jedva sam čekao da počnemo kuhati'', rekao je Luka Marin koji je prvo krenuo raditi piletinu jer nije htio zaostajati. Dok je žiri gledao trojicu kandidata, primijetili su da nisu oprali krumpir prije nego su ga počeli rezati.

Prvi je završio Luka PIesevoli, dok su ostala dvojica kandidata svoje jelo dovršavali do posljednje sekunde. ''U meni je bilo samo – gotov je. Što god sam napravio, napravio sam'', rekao je Luka Marin.

Žiri je probao prvo jelo Darka Plantaka koji je zaboravio na jedan korak prilikom pripreme lepeze od krumpira. ''Darko, tvoj krumpir je drugačiji od ostalih. Sa strane ima dobru koricu, ali unutra je kao da je kuhan, kao da si u koracima negdje pogriješio. Nažalost, ta te komponenta koštala. Darko, žao mi je, ali ti nas napuštaš'', rekao mu je Melkior.

''Ovo je bila lijepa ulaznica, ali ja sam je prokockao. Nisam uspio, nisam zadovoljio, nisam dobro napravio. A smatrao sam da mogu'', rekao je Darko i dodao da je tu kuhanju za njega kraj. Damir mu je kazao kako u životu treba ustati kad padneš.

Sedam članova Melkiorova tima koji su prošli dalje, prvi su stanovnici MasterChef vile. Anita Vuković, Maja Šabić, Lucija Kerečin, Nikola Kotur, Luka Marin, Luka Piasevoli i Leo Jurešić u vili iščekuju dolazak ostalih kandidata.

