Prvo gostovanje grupe E.T. s novom pjevačicom Meri: 'Ona će nam vratiti snagu kao nekad'

Meri Andraković nova je pjevačica grupe ET. Electro Team u novoj postavi odradio je prvo medijsko pojavljivanje gostujući u emisiji ‘Dalibor Petko Show’.

- ET je neko vrijeme mirovao, a sad je došlo vrijeme za osvježenje, jednu mladu krv koja će ET-ju dati snagu kakvu je imao nekad - tim je riječima glavni čovjek banda, Boytronic, najavio pojačanje, mladu pjevačicu i glumicu iz Belišća koja je spremna uskočiti u jednu od najuspješnijih dance grupa u hrvatskoj povijesti.

- Imam osjećaj da mi se ispunjavaju dječji snovi jer odmalena maštam o karijeri u pop dance glazbi. Ne mogu biti sretnija i nadam se da će me publika lijepo prihvatiti - poručila je Meri koja je publici već poznata od ranije. Naime, iza Meri je uspješan nastup na Dori, prvi album koji je iznjedrio pregršt singlova te suradnja s producentom Borisom Đurđevićem, koji ju je i predložio Boytronicu.

- Nazvao me i rekao ovo je poziv koji sigurno nećeš odbiti - smijala se pjevačica koja ovih dana užurbano priprema ET-jevski repertoar za nadolazeće koncerte. Naime, grupe ET, Colonia i Karma najavile su zajedničku turneju Flashback, a prvi koncert čeka ih na Ljetnoj pozornici u Opatiji, već 17. lipnja.

- Ideja o turneji dogodila se prije tri godine, na koncertu Scootera na kojem su nastupale Karma i Colonia. To nam se već te večeri učinilo kao super priča, da zajedno nastupaju tri najuspješnije dance grupe - izjavila je Ivana Lovrić pjevačica grupe Colonia, a menadžer projekta Renis Gržinić najavio je najprije regionalnu turneju po Hrvatskoj i Sloveniji, nakon čega ih čekaju koncerti u Slovačkoj, Češkoj, Bugarskoj i Švicarskoj. Ponovnim nastupima jako se vesele Neno i Tara iz Karme koji također nisu nastupali zajedno već nekoliko godina, a podršku ekipi dao je i Senna M, koji se u emisiju javio iz Dubaija.

Na pitanje zašto je u ET doveo već afirmiranu pjevačicu, Boytronic je odgovorio: - Grupa postoji od 1987. godine i dovesti nekog tko će u bendu raditi prve korake, bilo bi pogrešno. Treba nam svježa krv, a Meri je multitalentirana i iskreno to je i mene malo poguralo. Ona godinama gradi svoj put, stepenicu po stepenicu, i to je najispravniji način. Nije moglo bolje ispasti - poručio je.

Na pitanje što će sad biti s Merinom samostalnom karijerom, rekli su nam da se ona paralelno nastavlja. - Bit ću i Meri Andraković i nova pjevačica ET-ja. Završavam svoj drugi album, a uskoro me čeka i nastup na CMC festivalu - izjavila je, a njezin producent nastavio: - Svi jako želimo da ovo uspije i potraje što duže. Za sad idemo na turneju, a vidjet ćemo kud nas to odvede - poručio je Boris Đurđević.