'Prvu gažu imao sam u srednjoj školi, a prijatelji se šale da ću sam sebi svirati na sprovodu'

To je naš pokušaj vraćanja muzike 50-ih i 60-ih godina u dvoranu. Želimo da ljudi plešu, zabave se i druže. Ambijent mi se jako sviđa u Tvornici jer me podsjeća na lokale koje sam obilazio u Nashvilleu, koji je grad muzike, pogotovo countryja. Ovo smo ljeto svirali nekoliko puta na Zrinjevcu i interes ljudi je bio velik, svi su pitali gdje ćemo biti na jesen i zimu. Zato sam odlučio organizirati ovakav event. To je naš prvi 'Ruby Tuesday', kako smo ga nazvali po uzoru na pjesmu Rolling Stonesa, ali i ikonične svirke koje su se 80-ih i 90-ih godina odvijale u Saloonu. Želimo time pokrenuti jedan val nastupa raznih bendova koji njeguju glazbu i žanrove prošloga vremena, ali i izvući ljude iz kuće, govori nam Davor Štern.

