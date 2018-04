Prvu pjesmu skladao sa sedam, a do smrti ih je napisao tisuću

Na današnji je dan prije dvije godine u 58. godini života preminuo je Prince Robert Nelson, poznatiji kao Prince. Pronađen je mrtav u svom domu, a tjedan ranije je hospitaliziran zbog gripe. Dugo se nagađalo o uzroku smrti, a kasnije je utvrđeno kako je umro od prevelike doze opioidnih analgetika.

Foto: JUMANA EL HELOUEH

Prince je pisao, skladao i producirao potpuno samostalno. Za života je napisao više od 1000 pjesama, što za sebe što za druge glazbenike. O njegovom talentu svjedoči i činjenica da bi tijekom snimanja pjesme sam odsvirao većinu instrumenata.

Prvu pjesmu skladao sa sedam godina

Rođen je 7. lipnja 1968. godine u Minneapolisu gdje je još kao dijete pokazao iznimnu sklonost prema glazbi kojom će se baviti do smrti. Prvu je pjesmu skladao u dobi od sedam, da bi već sa 17 potpisao ugovor sa produkcijskom kućom Warner Bros. Records pod kojom je izdao svoj prvi album 'For You' 1978. godine.

Foto: USA TODAY SPORTS

Kada mu je bilo samo 10 godina, dobio je priliku zaplesati na pozornici s Jamesom Brownom.

- Moj me očuh stavio na pozornicu s njime i malo sam plesao dok me zaštitari nisu maknuli - ispričao je Prince 1985. godina za MTV.

S Jamesom Brownom ponovno je dijelio pozornicu i to 1983. godine, a s njima je bio i Michael Jackson. Inače, Jackson je s Princeom namjeravao otpjevati svoju pjesmu 'Bad', ali se Princeu stihovi nisu svidjeli. Posebno mu je smetala rečenica: 'Tvoja guza je moja'.

Imao je alter ego koji se zvao Camille

Na počecima karijere Princea su, osim po glazbi, mnogi primjećivali i po nesvakidašnjem načinu odijevanja, ali i po tome što je najčešće nastupao našminkan. Svjetsku je slavu Prince stekao već nakon što je 1982. izdao album '1999' a ustvrdio ju je nakon što je album sa svjetskim hitom 'Purple Rain' prodan u više od 20 milijuna kopija diljem svijeta.

Dok je radio na albumu 'Sing O the Times', Prince je razvio svoj ženski alter ego kojeg je nazvao Camille. Upravo je 'ona' otpjevala pjesmu 'If I Was Your Girlfriend'. Prince je snimio 'usporenu' verziju pjesme, a zatim ju je ubrzao u postprodukciji.

Prince je jedini izvođač, osim Beatlesa, koji je u Americi bio broj jedan na ljestvicama istovremeno s filmom, albumom i singlom. Radilo se o pjesmi 'When Doves Cry' i albumu te filmu 'Purple Rain'.

Sin mu je umro nakon šest dana

Popularna izvedba pjesme 'Purple Rain' mu je 1985. donijela i Oscara. Osim prestižnog kipića, tijekom glazbene karijere osvojio i Zlatni globus i sedam Grammyja. Posljednji album 'Hit n Run Phase Two' izašao je pet mjeseci prije njegove smrti.

Zaveo je mnoge ljepotice, a glumica Kim Basinger (64) pjevačica Madonna (59), glumica i model Carmen Electra (46) samo su neke od njih. Bio je zaručen sa Susannah Melvoin (54), a braku s Mayte Garciom (44) dobio je sina koji je umro nakon šest dana.

Foto: DANNY MOLOSHOK

- Kada nam se sin rodio, bili smo presretni. Podignuli su ga prema svijetlu i odjednom je s Princeovog lica nestala sreća i pojavio se strah. Maleni je imao Pfeifferov sindrom tipa 2 - rekla je Mayte i dodala kako Prince to nikad nije prebolio.

Druga žena mu je bila Manuela Testolini (41), no ni taj brak nije potrajao.

Bio je gorljivi Jehovin svjedok

Prince je bio jako zaljubljen u Melvoin, sestru gitarista njegove grupe Revolution. Njegova turbulentna romansa s njom bila je inspiracija za njegove hit balade poput 'The Beautiful Ones', 'Nothing Compares 2 U' i 'Forever in My Life'.

Rijetki znaju da je Prince bio i gorljivi Jehovin svjedok, a poznatije je kako je do smrti bio glasni promicatelj prava umjetnika.