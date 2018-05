Publika ih obožava, ali vlasti ih nisu željele u svojim zemljama

Nakon što su se zaputili u Gruziju kako bi promovirali aktualni album “Their Greatest Spells”, članovi grčkog metal benda Rotting Christ, frontman Sakis Tolis (45) i njegov brat, bubnjar Themis Tolis (44), doživjeli su neugodno iznenađenje. U gradu Tbilisiju su braća završila u zatvoru. I iako u početku nisu uopće znali koji bi mogao biti razlog, odvjetnici su ih kasnije informirali da su na listi nepoželjnih osoba kada je riječ o nacionalnoj sigurnosti - koja ih je zbog etikete sotonista strpala i pod potencijalne teroriste.

Braća su brzo puštena na slobodu, odradili su koncert, ali i potaknuli mnoge da se prisjete svih glazbenika koji su iz raznih razloga protjerani iz neke države.

The Beatles

Nastup Cliffa Richardsa 1963. u Izraelu izazvao je kaos, a godinu dana kasnije trebali su nastupiti The Beatlesi kojima su takve reakcije bile svakodnevna pojava.

Upravo zbog 'negativnog utjecaja na mladost zemlje', najpopularniji britanski bend dobio je zabranu nastupa u Izraelu 1964.. Komisija je ustvrdila kako bi prouzrokovali masovnu histeriju među mladima na koje bi imali negativni utjecaj, a njihova umjetnička vrijednost nikome tamo nije bila bitna.

Foto: PA/PA Photos/Pixsell

The Rolling Stones

Legendarni Rolling Stonesi nisu bili poželjni 1973. u Japanu pa su završili na njihovoj crnoj listi.

Foto: ZH1/WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL.

Iako su razlog vjerojatno Jaggerove kazne povezane s drogom iz 1967. i 1970, Stonesi su više puta izjavili kako su samo imali 'problema sa vizom' za ulazak u zemlju,

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it

Madonna

Madonna (59) je prodala više od 300 milijuna albuma te ušla u Guinnessovu knjigu rekorda kao najuspješniji ženski izvođač svih vremena.

Foto: Privatni album Tijekom karijere njezine brojne pjesme dogurale su do prvih mjesta glazbenih ljestvica,

Spot za pjesmu 'Like A Prayer' izazivao je kontroverze u mnogim zemljama ,a protiv njega je 1984. godine progovorio i sam papa Ivan Pavao II., te pjevačici zabranio ulazak u Vatikan.

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Vjernike je tada pozvao na bojkot Madonne. No to je izazvalo još veći interes javnosti za Madonninu pjesmu pa je 'Like A Prayer' postao jedan od najprodavanijih singlova svih vremena.

Foto: AGENCE/Bestimage/PIXSELL

Danas se taj glazbeni videozapis smatra drugim najvećim glazbenim videom u povijesti - od njega je bolji jedino "Thriller" Michaela Jacksona.

Bob Dylan

Pjevač i skladatelj Bob Dylan (76) sam je otkazao dva koncerta u Kini jer se nije slagao s tamošnjom politikom, a 2010. je kineska vlast 'zauzvrat' odbila zahtjev za njegove nastupie u Pekingu i Šangaju.

Takva odluka je znatno utjecala na njegovu Never Ending Tour, čiji je jedan dio morao otkazati , uključujući koncerte u Tajvanu, Južnoj Koreji i Hong Kongu.

Foto: Gareth Fuller/Press Association/PIXSELL

Amy Winehouse

Pokojnoj britanskoj soul pjevačici Amy Winehouse (koja je od predoziranja umrla u srpnju 2011. u 27. godini) zabranjen je bio ulazak u SAD 2007. i 2009. godine.

Foto: Yui Mok/Press Association/PIXSELL

Prva zabrana bila je posljedica njenog uhićenja u Norveškoj zbog posjedovanja droge kad joj je odbačena viza za ulazak u Ameriku, zbog čega je propustila nagradu Grammy na kojoj je trebala nastupati.

Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL

Umjesto toga, Winehouse je pjevala uživo putem satelitske veze. Unatoč tome, osvojila je pet Grammyja, uključujući onaj za album godine. Druga zabrana došla je zbog posjedovanja marihuane i optužbe za napad na obožavatelja.

Bjork

Godine 2008., dok je na finalu koncerta u Šangaju izvodila pjesmu “Declare Independence”, islandska pjevačica Björk (52) uzviknula je “Tibet, Tibet!” I ” Raise your flag!”.

Foto: PA/Pixsell Očekivano, kineske vlasti su joj trajno zabranili nastup. Također su izjavili da će 'bilo koja umjetnička skupina ili pojedinac koji su se ikada bavili aktivnostima koje ugrožavaju nacionalni suverenitet Kine' biti zabranjene.

Foto: Britta Pedersen/DPA/PIXSELL

Snoop Dogg

Kad je riječ o Snoopy Doggu (46), postoji malo širi popis zemalja koje su ga zabranjivale.

Foto: PA/Pixsell Od Ujedinjenog kraljevstva zbog uništavanja duty-free shopa, Australije zbog ranijih kaznenih presuda pa do Norveške zbog posjedovanja marihuane.

Foto: schreenshot 433 Instagram

Bloodhound Gang

Bend je iz Rusije protjeran 2013. zato što je njihov basist ‘Evil’ Jared Hasselhoff (46) gurnuo rusku zastavu u hlače na nastupu u Ukrajini.

- Nemojte reći Putinu - izjavio je Jared, ali sudeći prema posljednicama, njegova molba nije bila uvažena.

Foto: 24sata

Led Zeppelin

Foto: PA/Pixsell

1972. godine nisu bili dobrodošli u Singapuru. Njima su pak, vjerovali ili ne, jako smetali - dugokosi muškarci.

Tema: Muzika