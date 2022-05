Publika o Albini: 'Zasluženo je ispala iz showa. Ona je favorit, a Jelena i Marko bolje plešu'

Sinoć su Albina Grčić (23) i Mario Ožbolt odlukom gledatelja napustili popularni show 'Ples sa zvijezdama'. Sudeći po komentarima publike mnogi su zadovoljni tom odlukom jer nisu bili oduševljeni Albininim nastupima u showu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Iako su neki bili razočarani što je ispala, publika se složila da Albina u svojim nastupima nije pokazala talent za ples.

- Jako mi je žao što su ispali, ali kako kažu, sve se događa s razlogom - napisao je gledatelj.

- Sad se vidjelo da ona nema svoje fanove da bi je zadržali do kraja, to jednom što je prošla za Eurosong je to to, više neće nigdje - pisalo je u komentaru.

- Drago mi je što su mi ostali favoriti, a za sljedeći krug ispadanja ili Domenica ili Sandi. Ostatak ekipe prebrutalno plešu, ma da će i njima doći kad tad čas, ali ako već gledamo, da gledamo zaista vrhunske plesove - komentirao je gledatelj.

- Konačno je ispala. Antipatična i drvena, nimalo talenta za ples - primijetili su gledatelji.

- Hvala bogu da je ispala van, samo mi je žao Maria - piše u komentaru.

- Nisam stručnjak, ali ako je Sandi bolji od njih dvoje... - gledatelji smatraju da je zasluženo ispala.

Neki su čak usporedili nastup influencerice Jelene Perić koja je sinoć isto plesala paso doble, ali je njena izvedba bila mnogo bolja od Albinine.

- Meni nije jasno da je dobila sveukupno jedan bod više od Albine u istom plesnom stilu koji je izvela neizmjerno bolje od Albine... - usporedili su nastup Jelene i Albine.

- Žao mi Marija, Albina razmažena i bahata, favoriziraju ju, a Jelena i Marko su super par i prekrasno plešu - gledatelji su kritizirali ocjene žirija.

Najčitaniji članci