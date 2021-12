Šesti dio kultne božićne franšize 'Sam u kući' počeo se prikazivati sredinom studenog u SAD-u, a na IMDb-u je već 'zaradio' loše ocjene i lavine kritika.

POGLEDAJTE VIDEO:

Najnoviji nastavak filma, 'Home Sweet Home Alone', zapravo je remake prvog, originalnog filma, no većina gledatelja se slaže da mu nije ni 'u peti'. Na IMDb-ju ima ocjenu 3.5 od 10, a nepopularniji od njega je jedino četvrti nastavak, 'Taking Back the House' iz 2012., s ocjenom 2.9.

- Pokušali su prekopirati original, koji je bio klasik. Ovo je uvreda za originalni film. Ovo je niskobudžetni, loše napisani i loše izvedeni pokušaj snimanja filma - napisao je razočarani gledatelj.

Ovaj film je toliko loš da me izgubio u prvih pet minuta. U deset minuta sam izašao iz sobe. Napravljen je za ljude bez IQ-a, zrelosti, te smisla za kvalitetu i humor - zaključio je.

- Je li ovo horor film? Odabir glumaca je loš, no film je daleko gori od glumačke ekipe. Nasilje je bilo mnogo gore nego u originalu - glasi jedna od kritika.

- Prestanite petljati s našim djetinjstvom i našim uspomenama i pustite klasike da stoje sami za sebe. Prestanite raditi remakeove koji su čisto smeće poput ovoga. Bezvrijedan je - zaključio je gledatelj.