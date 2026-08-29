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ZAVRŠIO JE KONCERT

Publika pjevala s Thompsonom pa onda skandirala: 'Vukovar!'

Piše 24sata,
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Publika pjevala s Thompsonom pa onda skandirala: 'Vukovar!'
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Vukovar: Koncert Marka Perkovića Thompsona pod nazivom 'Vukovar – Zajedno za budućnost' | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Koncert je otvorio pjesmom 'Početak', a uskoro se obratio mnogobrojim fanovima. Uslijedio je i vatromet, a publici je poručio: 'Došli smo konačno u naš Vukovar'

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Marko Perković Thompson je večerašnji koncert u Vukovaru otvorio pjesmom 'Ustani iz sjene', čime je započeo dugo iščekivani nastup pred brojnim okupljenim posjetiteljima. Nakon prve pjesme nebo iznad Gospodarske zone obasjao je vatromet, koji je dodatno podigao atmosferu među publikom.

Vukovar: Koncert Marka Perkovića Thompsona pod nazivom 'Vukovar – Zajedno za budućnost' Vukovar: Koncert Marka Perkovića Thompsona pod nazivom 'Vukovar – Zajedno za budućnost' Vukovar: Koncert Marka Perkovića Thompsona pod nazivom 'Vukovar – Zajedno za budućnost'
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Uslijedila je pjesma 'Ravnoteža'.

Thompson se prisutnima obratio emotivnim riječima: "Hvaljen Isus i Marija dragi prijatelji, došli smo, došli smo konačno u naš Vukovar. Grad koji s velikim ponosom izgovaram, ali nekada i s tugom, ali s velikim dostojanstvom i respektom."

Vukovar: Koncert Marka Perkovića Thompsona pod nazivom 'Vukovar – Zajedno za budućnost'
Vukovar: Koncert Marka Perkovića Thompsona pod nazivom 'Vukovar – Zajedno za budućnost' | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

U publici su skandirali: "Vukovar, Vukovar, Vukovar! Do kraja govora glazbenik je pozdravio sve ljude, uključujući političare i crkvenike te sve koji su došli zbog humanitarne svrhe. "Večeras pjevamo, ne štedimo grlo", poručio je i zapjevao pjesmu "Bog i Hrvati".

Vukovar: Koncert Marka Perkovića Thompsona pod nazivom 'Vukovar – Zajedno za budućnost'
Vukovar: Koncert Marka Perkovića Thompsona pod nazivom 'Vukovar – Zajedno za budućnost' | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Publika je posebno oduševljeno dočekala pjesmu 'Kralju Dmitre Zvonimire'. Gospodarskom zonom tada se zaorio glas brojnih okupljenih koji su pjesmu pjevali zajedno s Thompsonom. Atmosfera je bila na vrhuncu, a publika je njegov nastup pratila s velikim oduševljenjem. Nastavio je s hitovima 'E moj narode', a atmosfera je ponovno porasla na pjesmi 'Moj dida i ja'.

Vukovar: Koncert Marka Perkovića Thompsona pod nazivom 'Vukovar – Zajedno za budućnost'
Vukovar: Koncert Marka Perkovića Thompsona pod nazivom 'Vukovar – Zajedno za budućnost' | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

U jednom se trenutku obratio publici i podsjetio ih na kornatsku tragediju.

- Pošto je sutra obljetnica Kornata, sjetimo se hrabrih ljudi i vatrogasaca. I u omiškom požara poginuo je jedan vatrogasac - rekao je Thompson i najavio 'Bijeli križ'.

Glazbenik je tijekom koncerta rekao kako je tamo i njegov sin.

Vukovar: Koncert Marka Perkovića Thompsona pod nazivom 'Vukovar – Zajedno za budućnost'
Vukovar: Koncert Marka Perkovića Thompsona pod nazivom 'Vukovar – Zajedno za budućnost' | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Moj sin je tu večeras. Ante voli te tata, molili ste za njega - izjavio je Thompson i krenuo pjevat 'Sine moj'. 

Priredio je i spektakl dronova.

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Veliko oduševljenje krenulo je s pjesmom 'Bojna Čavoglave'.

- Bez obzira jer je osporavana, a osporavana je jer je simbol Domovinskog rata. Oni koji je osporavaju osporavaju i Domovinski rat - rekao je Thompson te počeo pjevati Bojnu Čavoglave. Tu je publika počela skandirati 'Za dom spremni'.

Pred kraj svog nastupa otpjevao je pjesmu 'Pukni puško', koju je napisao 1992. godine.

Vukovar: Koncert Marka Perkovića Thompsona pod nazivom 'Vukovar – Zajedno za budućnost'
Vukovar: Koncert Marka Perkovića Thompsona pod nazivom 'Vukovar – Zajedno za budućnost' | Foto: Marko Seper/PIXSELL

- Ne izvodim ju često, ali u Vukovaru ide - rekao je pa zapjevao.

Posljednja pjesma bila je 'Dan dolazi', a nakon toga je predstavio svoje glazbenike.

- Doći ćemo ti opet Vukovare, emocijo naša. Čuvajte Vukovar - rekao je na kraju, a koncert je završio vatrometom.

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