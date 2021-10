'Ja to čak i pozdravljam, ja recimo ne nemam tu hrabrost, da ne kažem ludost, tako da vam na tome čestitam i to pozdravljam. I u današnje doba, to nam je potrebno' rekla mu je Martina

Koreografija vam je bila briljantna, ne. Pjevanje? Ne. Zabava? Evo, publici je bilo dobro, komentirao je Janko natjecatelja Dominika, koji je u sinoćnjem 'Supertalentu' nastupio u kostimu tigra, a njegov cijeli performans se sastojao skakanja po pozornici i pjevanja pjesme 'Eye of the Tiger'. POGLEDAJTE VIDEO: - Dominik, na mene ostavljate dojam veseljaka, pozitivca, čovjeka koji je čak spreman sebe pretjerano izložiti u javnosti, što je evidentno, za nekakav svoj ideal i cilj - započela je Martina. - Ja to čak i pozdravljam, ja recimo ne nemam tu hrabrost, da ne kažem ludost, tako da vam na tome čestitam i to pozdravljam. I u današnje doba, to nam je potrebno - rekla mu je Martina. - Meni je stvarno bilo zabavno. Međutim, biti zabavljač nije lako. Da je zabavljač biti lako, to bi bio svatko i ja bih bila kruha gladna. Mora se ipak posjedovati minimalne glasovne mogućnosti i plesne i tako dalje… - rekla mu je Maja Ovo je super fora za neku privatnu zabavu. Ono što podržavam i pozdravljam je to da nam rijetko tko na audiciju dođe kostimiran i uloži u kostim, a vi ste to učinili - dodaje Šuput. Iako je razveselio publiku, Dominik je na kraju dobio X-eve od Martine i Davora, a što vi mislite o njegovom nastupu odgovorite u anketi ispod.