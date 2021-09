Prije mjesec dana se u newyorškom Central parku trebao održati veliki koncert Global Citizen Live. Međutim, zbog pljuska se koncert, na kojemu su trebali nastupiti Bruce Springsteen (72) i Paul Simon (79), morao otkazati.

Ovoga puta, Newyorčani su imali više sreće, jer su u subotu mogli na suncu uživati u koncertu. Ovaj koncert je samo dio 24-satnog festivala održanog na šest kontinenata. Od Londona i Pariza, preko Rio de Janeira i Lagosa u Nigeriji, glazbenici su podizali svijest o krizi gladi, klimatskim promjenama i cijepljenju protiv covida, izvještava New York Post.

Nakon što je koncert otvorio gradonačelnik Bill de Basio, pozornicu je zapalila latino diva Jennifer Lopez (52), koja je odrasla u newyorškom Bronxu. Otpjevala je hitove poput 'If You Had My Love' i 'Love Don't Cost a Thing' uz zahtjevnu koreografiju.

Na pozornici su joj se pridružili i LL Cool J te Ja Rule, a u jednom je trenutku stavila svjetlucavu zlatnu kapu New York Yankeesa za koje igra njezin bivši zaručnik Alex Rodriguez (46).

Koncert je trajao sedam sati, a legendarna Cyndi Lauper (68) zapjevala je svoj hit iz 1984. 'Girls Just Wanna Have Fun'. Publiku je zabavio i slavni par Camila Cabello (24) i Shawn Mendes (23), koji su izveli zasebne nastupe, te teen zvijezda Billie Eilish (19).

Energična Lizzo (33) podigla je atmosferu izvedbom pjesama 'Good as Hell', 'Truth Hurts' i 'Juice', te otkrila kako joj ovakvi trenuci vraćaju nadu za budućnost našeg planeta.

Princ Harry (37) i Meghan Markle (40) izašli na pozornicu držeći se za ruke. Pričali su o važnosti distribucije cjepiva protiv covida diljem svijeta.

- Cjepiva su temeljno pitanje ljudskih prava. Svaka pojedina osoba zaslužuje jednak pristup cjepivu. Okolnosti u kojima ste rođeni ne bi trebale diktirati vašu sposobnost preživljavanja - istaknuo je princ.