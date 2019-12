Pukla ljubav: Srpska 'bomba' i Realov igrač više nisu zajedno

Iako su svoju vezu skrivali od očiju javnosti, srpski mediji pišu kako su manekenka Sofija Milošević (28) i nogometaš Luka Jović (21) prekinuli. Par je prohodao na ljeto ove godine, a unatoč tome što je Sofija nedavno izjavila da su ludo zaljubljeni, čini se da je veza došla kraju.

Foto: Instagram

Mlada nada Real Madrida nedavno je za medije pokazao Vilu u kojoj živi u Madridu te potvrdio kako nije više u vezi sa srpskom manekenkom, no detalje prekida nije htio otkriti.

- Snalazim se po kući, sam sam već duže vremena. Djevojku nemam, tu su mi obitelj i prijatelji u Španjolskoj - izjavio je Luka te dodao kako su ga nedavno posjetili roditelji.

- Sestra je bila tu do prošlog tjedna, a mama i tata su došli kad sam i ja došao, nemaju toliko vremena da budu ovdje, oni rade, sestra studira... Bila je tu i bivša djevojka Anđela s kojom imam korektan odnos zbog sina Davida - dodao je nogometaš.

Mnogi obožavatelji zamjerili su Sofiji što se 'spetljala' s Lukom, a šuškalo se i kako je kriva za raskid veze između Jovića i bivše djevojke Anđele Manitašević s kojom je nogometaš dobio sina u veljači ove godine.

Foto: JUAN MEDINA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

-- Optužili su me da sam mu rasturila brak, ionako on nikad nije bio oženjen. Zatim je bila priča da sam rasturila njegov život sa djevojkom s kojom ima dijete, a stvari stoje tako da je on raskinuo ljubavnu vezu s tom djevojkom prije tri godine. Onda su na red došli skupi pokloni koje sam navodno dobila od njega. Istina je jedino da smo u vezi, te da želimo, koliko je moguće, sačuvati našu privatnost. Sretni smo, što je najvažnije kad ste u nekoj ljubavnoj vezi - izjavila je jednom prilikom Sofija te dodala kako se par upoznao spontano, a nakon nekoliko tjedana počeli su hodati.

Srpsku manekenku povezivali su i s hrvatskim reprezentativcem Antom Rebićem (25), no oboje su demantirali šuškanja.

POGLEDAJTE VIDEO: