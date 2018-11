'Puknulo me, možda je kasno, ali ja bih sina, a Nenad bi kćer'

Pjevačica Maja Šuput (39)je toliko zauzeta na poslovnom planu da nema nijedan slobodni vikend. Sa zaručnikom Nenadom se htjela vjenčati ove godine, ali, kako kaže, za to jednostavno nije imala vremena. Šuputica sudjeluje u žiriju 'Supertalenta', a u slobodno vrijeme pohodi modne evente.

Nedavno je postala ambasadorica modnog brenda. Šuput toliko voli 'krpice' da je čak sa štakom i longetom došla na noćni shopping.

Ukrasila je longetu i 'zajahala' zaručnika koji ju je spremno nosio od jednog odjevnog predmeta do drugog. Nenad Tatarinov (34) je prije otvaranja brenda Majushka sa suprugom, bio nezaposlen. S Majom živi zajedno od 'prvog dana', a sad planiraju i brak, ali i djecu.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

- Nenad i ja htjeli smo se vjenčati ove godine, ali nisam imala nijednu slobodni subotu. Ja bih se udala odmah, ne zbog udaje, nego da napravim tulum. Moji prijatelji, koji su jedna ozbiljna grupa ljudi, koji ne znam iz kojeg razloga podemone kada je zabava u pitanju, prijete da će me se odreći ako ne bude svadbe - priča Šuput za magazin Studio.

Maja dodaje kako će se 'sto posto udati, jer to baš želi'.

- To će biti tulum, s obzirom na to da sam odsvirala valjda najviše svadbi na kugli zemaljskoj i klasiku tog tipa ne želim, a i nisam taj tip. Ali nek noga prvo zacijeli... - priča svatovska pjevačica koji ni zbog problema s nogom nije usporila tempo.

Vezu s Nenadom započela je prije godinu i pol, a par je otad nerazdvojan. Uskoro planiraju preseljenje u novi dom, ali su ga odgodili zbog Majine ozljede.

- Rekli su mi svi da moram usporiti, znam to, jer zbog svojeg ritma nemam vremena ni na operaciju otići, a kamoli napraviti dijete. Ali baš me puknulo, možda malo prekasno, ali čovjeku dođe kad mu dođe. Nenad od prvog dana priča o djetetu, već imamo i one klasične fore, ja bih sina, on bi kćer... ali tko god nam dođe bit će to jedno vrlo živahno dijete - zaključila je Maja za Studio.