'Puknulo' prijateljstvo Salome i Romane: 'Vrijeđala je moj nos'

Rekla mi je da prvo nos moram srediti da izgledam ženstvenije, odnosno da se na meni ne kuži da sam muškarac. Rekla sam joj da je najvažnije kako se ja osjećam, kaže nam Romana

<p>Salome mi je rekla da sam ‘drama queen’ i da dok ne operiram nos neću izgledati kao žena. Ja sam njoj odgovorila da joj je lako kad je besplatno radila kod Glumičića make over i da neću nikad napraviti ono što je ona od sebe, kaže nam<strong> Romana Taylor </strong>(52).</p><p>Umirovljena transrodna modna dizajnerica i transrodna glumica i pjevačica tu su se posvađale i blokirale na društvenim mrežama. Ne razgovaraju već godinu dana. Posvađale su se zbog nosa koji je <strong>Salome </strong>(51) komentirala Romani prvo u telefonskom razgovoru, a onda i ispod njene fotografije na društvenoj mreži Facebook. Dame su bile prijateljice 30-ak godina, otkako su nastupale u gay klubu K4 u Ljubljani.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Transseksualka Salome</strong></p><p>Svaku nedjelju bi se čule preko Vibera ili WhatsAppa dok bi ispijale jutarnju kavu, ležerno razgovarale i smijale se. Tako su u jednom razgovoru došle na temu kako je Romana često na meti fizičkog nasilja.</p><p>- Tad je počelo to s ‘drama queen’. Onda smo došle na temu nosa. Rekla mi je da prvo nos moram srediti da izgledam ženstvenije, odnosno da se na meni ne kuži da sam muškarac. Rekla sam joj da je najvažnije kako se ja osjećam, da nije svačiji put isti i zašto me osuđuje - kaže nam Romana. Naime Romana je prvo bila na operaciji promjene spola, a onda se naknadno, kako kaže, uljepšavala, odnosno korigirala nos i povećala grudi.</p><p>- Rekla sam Salome da nemam sad novca za korekciju nosa i da je lako njoj to govoriti kad je sve radila besplatno. Sad mi je krivo što smo se posvađale jer smo imale lijepu konverzaciju - kaže nam Romana.</p><p>Nakon što se “sredila” kod estetskih kirurga, Romana se opet javila Salome na društvenoj mreži.</p><p>- Poslala sam joj poruku: ‘Sjeti se što si mi govorila, a vidi me kako sad izgledam’. Nisam sigurna je li to njen profil jer ima ih milijun. Naime, odgovor nisam dobila - govori Romana.</p><p>Žao joj je što ne može stupiti u kontakt s bivšom prijateljicom jer u afektu je i izbrisala njen broj mobitela.</p><p>- Bila mi je posebna. Jako sam je voljela iako me povrijedila. Krivo mi je što ne razgovaramo, Salome je stvarno ok - kaže nam Romana.</p><p>Nazvali smo i Salome za komentar njihove svađe te joj rekli da je Romani žao što ne razgovaraju. No Salome nije htjela zakopati ratnu sjekiru s bivšom prijateljicom.</p><p>- Koja je to? Ja ne bih ništa komentirala. Valjda vam je sve jasno - kratko je zaključila Salome i ostavila sjekiru otkopanom.</p>