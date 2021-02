Influencer Patrick Van Negri (29) je rođeni Puljanin koji danas živi u Miamiju, a njegova američka priča krenula je odlaskom na studij, piše Glas Istre.

Nakon dobivene sportske stipendije u Iowi i prve godine u toj državi, aplicirao je za dodatnu stipendiju te uz odlične ocjene upisao Sveučilište u Miamiju.

Tamo je završio studij marketinga i internacionalnog poslovanja. Tijekom studiranja radio je manje poslove vezane za modeling, a čak je imao i manju ulogu u filmu 'Baywatch'.

- Počeo sam stavljati fotografije na internet da bih pomogao djevojci koja je imala modni blog i prijatelju koji je u Zagrebu bio privatni trener. Stavio sam svoj Instagram profil s privatnog na javni da shvatim kako funkcioniraju socijalne mreže, a onda je vrlo brzo došla prva novčana ponuda za jedan post. Vrlo brzo sam se uvjerio da će to eksplodirati i početi ubijati tradicionalne medije. Tada sam shvatio da će to biti budućnost koja je meni već danas stalni posao i to mi je vrlo važno u životu - ispričao je za Glas Istre.

Na Instagramu ga prati više od 200.000 fanova.

- Hrvatska i Europa, doduše, kasne s Instagram poslovanjem. Budžeti su puno manji. Spektar zarade je u Americi širok. U brojkama to izgleda tako da za jedan post na Instagramu možeš zaraditi i do 15 tisuća dolara (oko 94.000 kuna) ako imaš između 150 i 200 tisuća pratitelja! Standard života s ovim poslom je bolji - otkrio je.

Čuo je za nekoliko hrvatskih influencera, ali nije ih proučavao. Patrick sam radi montažu videa i najčešće se sam snima. Trenutačno boravi u Puli kod roditelja, a cilj i želja su mu da promovira Istru kao regiju, posebice vinsku.

- Želja mi je da ljudi shvate da Istra ima beskonačni potencijal. Vinari trebaju spoznati svoju vrijednost jer mogu konkurirati napuhanim francuskim vinima raznih sorti. Sva vina koja probam ocijenim na svoj način, nastojim im podići rejting. Međutim, brojni vinari nemaju ni Instagram ni Facebook, što je veliki nedostatak. Sve što radim za Istru je besplatno, iz ljubavi prema mom kraju - poručio je.

Vlasnik je vinskih podruma u Puli i Miamiju, sve sa istarskim vinima. Potvrdio je da su i u Americi istarska vina te hrana nadaleko hvaljeni.

- Moja jedina svrha je biti izvor vrijednosti i pomoći, bila to edukacija, zabava ili inspiracija, moda, putovanja, fitness i slično. To je temelj i baza na kojoj se gradi osobni brand na duge staze. Sve ovo ostalo je kao fast food i prolazno foliranje - zaključio je.