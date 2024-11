Puna Arena pjeva hitove Novih Fosila: 'Uvijek je frka i veliko sr**e pjevati ovdje u Zagrebu'

Novi Fosili trenutno nastupaju u zagrebačkoj Areni gdje oproštajnim koncertom slave 55 godina duge karijere.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:50 Koncert Novi fosili | Video: Davor Lugarić/24sata

Koncert su počeli velikim hitom 'Da te ne volim', a sa Sanjom Doležal, Vladimirom Kočišem i Marinkom Colnagom izašle su i mažoretkinje.

Foto: Davor Lugarić/24sata

- Uvijek je frka i veliko sr**e pjevati u Zagrebu. Tu su mi prijatelji, tamo roditelji - počela je Sanja.

- Svi su se trudili da me malo utegnu, duple čarape imam, steznik i push up. Još sam htjela i ventilator, ali mi nisu dali. Imam i nekoliko ziherica, baš me upiknula - nastavila je Sanja.

Foto: Davor Lugarić/24sata

- Konačno da te netko upiknul - ubacio se Colnago kroz smijeh.

Sanja je uzviknula 'Zagreb, tak imam te rad' pa zapjevala nezaboravnu 'Šuti moj dječače plavi' pa i 'Košulja plava', a tada su se pustili i plavi baloni s Dinamovim grbom.

Foto: Davor Lugarić/24sata

Nakon toga, Sanja je odlučila skinuti cipele i nastaviti koncert potpuno bosa.