Punjena Paprika ispala iz 'Masked Singera', ispod maske se nalazio Zlatan Zuhrić Zuhra

U showu 'Masked Singer', u kojem je prošli tjedan svoju masku Majke Zemlje skinula poznata operna diva Sandra Bagarić (48), publiku i gledatelje je u večerašnjoj epizodi iznenadila Punjena Paprika.Naime, ispod jedne od omiljenih maski gledatelja, Punjene Paprike, skrivao se poznati glumac i komičar Zlatan Zuhrić Zuhra (60).

Ostalo je bilo osam neotkrivenih osoba ispod maski, a u pjevačkim duelima prvi su se našli Punjena Paprika i Meduza.

Punjena Paprika je prva otvorila show svojim nastupom i pjesmom grupe Snap! 'Rythm is a Dancer'. Rasplesani detektivi u sastavu Enisa Bešlagića, Idu Prester, Borka Perića i Antoniju Mandić bili su na sto muka no na kraju su zaključili da bi ispod maske mogao biti Edo Maajka, Rafael Dropulić, Robert Prosinečki ili Branko Đurić Đuro.

Meduza je otpjevala pjesmu 'Mercy' pjevačice Duffy, a Antonija Mandić je zaključila da bi to mogla biti Lana Jurčević. Ida je u dilemi je li ispod maske možda Tatjana Matejaš Tajči, Enis je ispod Meduze stavio Zrinku Cvitešić, a Borko Maju Bajamić. Nakon što je publika glasala, u iduću emisiju izravno je prošla Meduza dok je Punjena Paprika otišla u eliminacijski krug.

U drugom pjevačkom dvoboju natjecali su se Licitarsko Srce i Ajkula Drakula. Licitarsko Srce je nastupilo s pjesmom 'Srce nije kamen', Toše Proeskog, a raspjevalo je publiku i detektive. '

- Meni je sad sve jasno - vikao je Borko u pol nastupa, a nakon što je završilo rekao je da bi to mogao biti pjevač Filip Rudan. Antonija Mandić rekla je da je ispod maske glumica Nives Ivanković.

- To je jedna iskusna pjevačica sigurno, tako da mislim da je to Ivanka Mazurkijević - komentirala je Ida.

Enis je rekao da je Licitarsko Srce glumica Mia Begović.

Ajkula Drakula je otpjevao poznati hit grupe Đavoli, 'Stojin na kantunu.

- To bi mogao biti Igor Štimac - rekao je Enis, a Borko je rekao da je to Štimac, ali Slavko!

Antonija je rekla da bi mogao biti Enio Meštrović Ričard, a Ida da je Ajkula Drakula, Krešo Sučević Međeral. Publika u studiju odlučila je da dalje prolazi Licitarsko Srce, a Ajkula Drakula je otišla u eliminacije.

Slatkač i Dalmatinka bili su sljedeći duel. Slatkač je raspjevao publiku, ovoga puta rock pjesmom grupe Aerosmith 'I don't Want to Miss a Thing'. Detektivi su nakon njegove izvedbe rekli da bi ispod mogao biti Saša Lozar, Čedo Prodanović, Matija Cvek ili Filip Rudan.

Dalmatinka je otpjevala pjesmu Rod Stewarta 'Da ya Think I'm Sexy', a Antonija je ponovila da misli kako je ispod maske Emilija Kokić ili Natali Dizdar.

- Meni je glas danas drugačije zvučao pa mi danas baca na glumicu Ariju Rizvić - komentirala je Ida, a Enis je rekao da je Dalmatinka Nataša Janjić.

Uslijedilo je i glasovanje publike koji su odlučili su da direktno dalje ide Slatkač.

Četvrti i ujedno posljednji pjevački dvoboj večeri zatvorili su Tintilinić i Torpedo. Tintilinić je otpjevao poznati hit Amy Winehouse 'You Know I'm No Good', a imena koja su mu dodijelili nakon nastupa bila su Sonja Kovač, Antonija Šola ili Tina Rupčić.

S pjesmom 'Proljeće' Luke Nižetića, Torpedo je zatvorio pjevačko – natjecateljski dio emisije, a detektivi su ispod njegove maske smjestili Prlju i Mrleta iz grupe Let 3, Ivicu Kostelića, Vojka Obersnela. Publika je odlučila da izravno dalje ide Tintilinić pa je Torpedo morao u eliminacije.

U sljedeću emisiju direktno odlaze Meduza, Licitarsko Srce, Slatkač i Tintilinić, a publika je morala odlučiti kome žele otkriti identitet između Punjene Paprike, Ajkule Drakule, Dalmatinke i Torpeda. Nakon glasovanja, odlučeno je da masku skida Punjena Paprika ispod koje se skrivao poznati glumac i komičar Zlatan Zuhrić Zuhra.

- Malo sam bio ograničen s koreografijom. Većina koreografije se odigrala u paprici - rekao je Zuhra te još jednom otpjevao 'Rythm is a Dancer'.

