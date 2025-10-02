Putovali su na koncert, ali nikad nisu stigli: Dražen Ričl Para nije niti trebao biti u kobnom fići...

Još si tu. Duboko ispod kože. 39 godina otkako je otišao najbolji od nas, napisao je Branko Đurić Đuro na svom Facebooku prisjetivši se nikad prežaljenog Dražena Ričla koji je preminuo 1. listopada 1986. godine, nakon tragične nesreće.

Objavu povodom godišnjice smrti posvetili su mu i članovi benda.

- Neka sjećanja nikada ne blijede... Nikad zaboravljen i zauvijek s nama u pjesmi i srcu. Naši dječački snovi i dalje žive - napisali su.

To je trebala biti jedna od najveselijih noći u njihovoj karijeri, no postao je jedan od najtragičnijih dana za regionalnu glazbenu scenu. Crvena jabuka je 18. rujna 1986. godine imala prvi koncert u sklopu velike turneje po Bosni i Hercegovini, a prva stanica bila je Mostar.

Članovi benda su se tog popodneva zaputili prema Hercegovini u tri vozila – fići, golfu i tristaću. U fići su bili Dražen Ričl Para, Zlatan Arslanagić i Aljoša Buha. Golfom su putovali Dražen Žerić Žera i Darko Jelčić Cunja, dok su trećim automobilom išli predstavnici organizatora.

Kod Jablanice, Žera i Cunja vidjeli su da se dogodila prometna nesreća, no nisu posumnjali da bi njihovi prijatelji mogli biti uključeni - vjerovali su da su već stigli u Mostar. No kad su došli na dogovorenu lokaciju, shvatili su da nešto nije u redu. Telefonski pozivi hotelima i lokalnoj policiji potvrdili su najgore - unesrećeni u fići bili su upravo njihovi kolege.

Foto: Youtube/Screenshoot

U to vrijeme, stadion Kantarevac bio je spreman za koncert - publika se već okupljala i pjevala hitove Crvene jabuke. Svi su bili uzbuđeni i puni očekivanja. A onda je stigla vijest o odgodi koncerta.

Aljoša Buha je poginuo u prometnoj nesreći. Dražen i Zlatan bili su teško ozlijeđeni i hitno prebačeni u mostarsku bolnicu. Fanovi su se lagano povlačili s odgođenog koncerta, a neki su otišli ispred bolnice. Bilo je i onih koji su htjeli pomoći i donirati krv. Arslanagić se izvukao, ali Ričl je imao teške ozljede glave. Prebačen je u Beograd, ali je nažalost podlijegao ozljedama i preminuo 1. listopada.

Draženova majka Elvira kasnije se prisjećala kako joj je sin rekao da će putovati sigurnijim automobilom, golfom. Objasnio joj je da fićo 'nije u dobrom stanju'. Vijest o nesreći dojavio joj je Žera, a ona se odmah uputila prema Mostaru.