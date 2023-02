R. Kelly je dobio dodatnu kaznu zatvora, iza rešetaka bi trebao biti više od tri desetljeća

Američki pjevač R. Kelly (56) dobio je ranije kaznu od 30 godina zatvora zbog trgovine ljudima, a sada je dobio za odslužiti još godinu dana više.

U lipnju 2022. nakon suđenja u New Yorku, Kelly je osuđen na 30 godina zatvora zbog trgovine ljudima, a u četvrtak je osuđen na 20 godina zatvora zbog dječje pornografije i podvođenja maloljetnika. S obzirom na to da on već služi 30-godišnju kaznu zatvora, računat će mu se paralelno 19 godina robije s tom ranijom kaznom od 30 godina zatvora. Preostalih godinu dana kazne će služiti nakon što odsluži ranije presuđenih 30 godina zatvora.

U zatvoru bi trebao biti do 87. godine, piše BBC.

Savezni tužitelji tražili su veću kaznu nego što je propisano federalnim smjernicama za odmjeravanje kazne. Na to su rekli da je Kellyjeve zločine pogoršala činjenica da ih je on snimio, a neki od snimaka kasnije su postali dostupni na internetu.

Podsjetimo, Kelly je proglašen krivim za seriju seksualnih prijestupa, među kojima višegodišnje vođenje 'sustava' seksualnog iskorištavanja mladih žena i djece.

