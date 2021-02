Ona me voli bez obzira na sve. Dobra, loša, ljuta, tužna, vesela, debela, mršava, lijepa ili gruba. Ona me trpi, ona me zna. Još me trpi sto godina, napisala je na Instagramu Viktorija Rađa (43) uz fotografiju sa svojom sestrom Mihaelom Đonlić.

POGLEDAJTE VIDEO:

Supruga proslavljenog košarkaša Dine Rađe (53) na društvenim mrežama često objavljuje fotografije iz privatnog života, a njezinu sestru rijetko viđamo.

Viktorija je tako objavila njihovu zajedničku fotografiju iz djetinjstva i sestri zaželjela sretan 48. rođendan. Objavila je potom i nekoliko fotografija sa slavljenicom na 'Instagram Storyju' i pokazala kako Mihaela danas izgleda.

Premda žive u različitim gradovima, Viktorija i Mihaela jako su povezane. Kada su u Splitu najčešće se druže s prijateljicama, među kojima su televizijske voditeljice Marijana Batinić (40) i Petra Nižetić Mastelić (39).

- Živjela sam u Ateni, u prekrasnom Zadru, u Zagrebu kad sam se bavila pjevanjem i nekako sam naučila i shvatila da je moj dom gdje je moja obitelj. Međutim, normalno da mi Split fali, kome ne bi? To je najlipši grad na svitu! No, jako sam sretna u Zagrebu. Zagreb je čudo - rekla je ranije Viktorija, koja već neko vrijeme s obitelji živi u Zagrebu.