Rade prozvao Ines zbog previše izazovnog odijevanja: 'Vodim vas na fino mjesto, a ti ovako...'

Farmer Radoslav iz 'Ljubav je na selu' djevojke je poveo na večeru uz more, no ubrzo je došlo do tenzija. Prigovorio je kandidatkinji Ines Petrić za njezin, kako ga je on opisao, pretjerano izazovan način odijevanja.

- Da takva ideš sa mnom sada van...Nikad u životu ne bih dozvolio da se oblači poput tebe - rekao je Radoslav pa dodao:

- Rekao sam vam; izvodim vas na fino mjesto, kulturno... Opet niste poslušale.

Ines se odmah usprotivila.

- Nosim brendiranu robu poznatih dizajnera, samo što Radoslav to ne vidi. Ja sam psihički jaka osoba. Imam dva uha, na jedno unutra, na drugo van - rekla je ona.

Ostale djevojke se također ne slažu s Radoslavom.

- On ne zna prihvatiti kritiku na svoj račun jer uvijek mora biti u pravu. On je najbolji, najšarmantniji, on misli da je car, kralj. Ali nije, vara se. On je jedan jako tužan čovjek koji je jako preplašen - Irena je zaključila, a farmer je pred svima otkrio koliko su se često dopisivali prije dolaska na farmu.

- Upoznala sam ga sada malo bolje i bilo me sram što sam se dopisivala - kaže Irena.

- Na idućem izbacivanju, da sve tri izbacim, to je najbolje za sve nas - poručio je Rade.