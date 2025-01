Rade Šerbedžija o požarima u L.A-u: 'Već danima zovem svoje prijatelje, telefoni im ne rade...'

Strašni požari danima već haraju Los Angelesom i okolicom, više od 100.000 ljudi je evakuirano, deseci tisuća domova su spaljeni, na sve su se "nadovezali" i pljačkaši, beskrupulozni tipovi koji pustoše poput vatre. Godinama je tamo živio i naš glumački velikan Rade Šerbedžija (78).

- Pokušavam dobiti svoje prijatelje danima, ali telefoni uglavnom ne rade. Uspio sam se čuti s Miroslavom Tadićem, on je zasad u redu. Kaže da je njihova ulica poput nekog pustog otoka, ostale da i ne spominjem, toliko je toga spaljeno, pa to je katastrofa. Baš me potresla ova kataklizma - rekao je Rade.

Foto: Milica Czerny Urban

Nastavio je kako je vezan uz Los Angeles, tamo je s obitelji živio više od deset godina.

- Pacific Palisades, koji je potpuno spaljen, bio je mjesto gdje sam prije osam mjeseci stanovao dok sam snimao TV seriju s Jeffom Bridgesom. Ma, to je užasno, ljudi su potpuno izbezumljeni. Ova kataklizma izgleda kao ozbiljna prijetnja naše planete kojoj je izgleda dozlogrdilo - rekao je Šerbedžija pa nastavio:

- Hoće li se ljudi opametiti i prestati s ratovima i bezumnim uništavanjem prirode? Bojim se da ćemo biti sve više svjedoci ovakvih užasa.

Foto: Profimedia

Pogodilo ga je sve ovo, kako i ne bi, ali nije samo ovaj požar što Šerbedžiju smeta. Godinama kao da sami sebe želimo uništiti.

- Mislim da ako prva atomska bomba dođe, nadam se da neće, bi mogla biti kap koja će se preliti i sve nas ljude izbrisati s ove planete. A političari velikih zemalja i dalje bezbrižno ratuju dok ljudi uzalud ginu. A filozofi šute - rezigniran je veliki glumac.

A gotovo istovremeno, oglasili su se i Višnjići, odnosno Goran (52) i supruga Eve (54) koji su u Americi su živjeli 25 godina, gdje je on imao filmsku karijeru. Kći redatelja Antuna Vrdoljak o svemu se oglasila preko Instagram profila njihovog udomljenog psa Leftyja. Objavu je napisala 'u licu' svog psa...

- Moja mama i ja u suzama smo zbog onoga što se događa našem voljenom Los Angelesu. To je razarajuće, srcedrapajuće i nikad viđeno... - dio je objave.