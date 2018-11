Rade uzvraća: Ako Štulić kaže da nismo prijatelji, onda nismo

Ako Johnny kaže da se nismo družili, onda se nismo družili, izjavio je Rade Šerbedžija (72) za N1 nakon što je Branimir Johnny Štulić (65) demantirao njegove riječi da su bili prijatelji.

- I ako kaže da mi nikada nije dao svoju pjesmu 'Meni se dušo od tebe ne rastaje' za predstavu 'Hrvatski slavuj' Borislava Vujčića, koju sam režirao u proljeće 1990. u Dramskom kazalištu Gavella u Zagrebu, onda mi nikada nije dao tu svoju pjesmu. I moja predstava nije počinjala s 'Meni se dušo od tebe ne rastaje'. Ako kaže da nismo šetali zagrebačkom Ilicom, ili da nije bio na rođendanu mog sina, onda nije bio na rođendanu mog sina i nismo nikada šetali pokislom Ilicom - ispričao je Šerbedžija te nastavio:

- I ako kaže da me nije nikada zvao na svoj koncert u Dubrovnik, onda ja nisam nikada sjeo na avion i doletio za njegov koncert. I ako kaže da nismo nikada, on, Mile Rupčić i ja pili crno vino i pjevali 'Jano mori, Jano mori, Jano dušo', onda nismo pjevali pjesme i crno vino nikada skupa pili, ako on tako kaže.

Otkako je upoznao Johnnyja, kaže Rade, zavolio je njegove pjesme te je osjećao lijepo i iskreno prijateljstvo.

- Žao mi je ako je to bilo samo s moje strane. Ja ću i dalje voljeti njegove pjesme jer one se ne mogu nego voljeti - dodao je glumac.

Podsjetimo se, prepirka je započela jer je Šerbedžija izjavio da je njegova turneja dobila naziv po Štulićevoj pjesmi 'Meni se dušo od tebe ne rastaje' koju je glazbenik napravio samo za njega. Rekao je i da su zajedno šetali zagrebačkim ulicama te da su bili dobri prijatelji.

- Taj Rade mračno laže. Nikad ga nisam zvao u šetnju po Zagrebu, niti sam mu napravio pjesmu, niti smo ikada bili prijatelji - objasnio je Štulić, bivši frontmen grupe Azra.