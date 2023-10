Radijski DJ Vesni Pisarović: 'Kao vreću krumpira si me ostavila samog u onoj u hotelskoj sobi!'

Susret koji se čekao više od 20 godina dogodio se u jutarnjem showu 'Beautiful Day' na bravo! radiju. DJ Marko Bratoš pred cijelom Hrvatskom pitao je Vesnu Pisarović sjeća li se njihovog, za njega fatalnog susreta, davne 2002. godine.

- Bili smo na festivalu u Šibeniku. Ja sam tada imao 11 godina… Teniski tereni, moj tata Nikša Bratoš, njega znaš, njega se sjećaš, on je ostao igrati tenis s nekim, zamolio je tebe, možeš li me uzeti za ruku i otpratiti do hotela, da ja ne idem sam s teniskih terena…Ti si normalno uletjela… Ja sam se u tih par minuta što smo mi zajedno hodali potpuno bio zaljubio, mislio sam si onda… što da joj kažem, ja želim da ona meni bude cura, iako je 10 godina razlike. Ti si me k’o vreću krumpira samo ostavila u hotelskoj sobi! - prisjetio se Marko.

- Nisam - dobacila je Vesna.

- Ok, ne možda kao vreću krumpira, ali… - odgovorio je Marko, a pjevačica ga pitala: 'Tako si se osjećao?'

- Da, tako sam se osjećao - rekao je i dodao: 'Ja sam ostao u toj sobi i još tjednima se mislio… Koja sam ja papčina, kakvu sam priliku propustio, mogli smo biti zajedno, mogao sam biti najveći frajer u osnovnoj školi, imati stariju curu i još popularnu'. Ja te sada samo želim pitati: je li se ti uopće sjećaš toga?

- A gle, ja se sjećam teniskih terena. Ja se sjećam nekog djeteta, slatkoga, čije lice nikada neću zaboraviti - našalila se Vesna i Marku slomila srce.

- Znao sam da se ne sjeća ničega. Najbitniji događaj u mome životu i ti se ne sjećaš ničega - odgovorio je razočarani voditelj, a Vesna je dobro prihvatila šalu.

Marko je sreću pronašao s kolegicom Ginom Victoriom Damjanović, s kojom će iz prvog reda pratiti koncert Vesne Pisarović 10.11. u Ciboni.

Na repertoaru će biti i ‘novog ruha’ otkrila je Vesna slušateljima, ali ne i je li pri tome mislila na suradnju s James Nightom, glazbenikom koji od malih nogu prevodi popularne domaće hitove na engleski jezik, ali i obrnuto te u posljednje vrijeme time osvaja društvene mreže. Na Instagramu se tako upoznao i s Vesnom Pisarović.

- Ja uvijek označim osobe čije pjesme obrađujem - rekao je James.

Moj tim je meni to javio, u autu sam slušala obradu i pomislila ovo je super, i javila sam mu se – prisjetila se Vesna.

- Rekla je: 'Ovo je bolje od originala!' - pohvalio se James, a Vesna se složila.

- Žmirim, razmišljam što se događa i sjetim se kako sam kao mali slao mailove: ‘Vesna, hoćeš mi doći pjevati na rođendan, onda se njezin tim javljao porukom, ‘Sretan rođendan, Vesna ne radi private događaje‘ - prisjetila se.

No, čini se kako se nekima ipak isplatilo čekati godinama. James Night i Vesna Pisarović zajedno su uživo izveli hrvatsko-englesku verziju hita 'Dolje na koljena' i oduševili slušatelje bravo! radija.

