David je bio, rekli bismo, zgodan dečkić, simpatičan. Nije bilo tad, kako ja volim to reći, ‘zvjezdastog’ statusa. Družili smo se u dva navrata, prisjetila se Radojka Šverko(72).

Bilo je to 1969. godine na festivalu u blizini Firence i drugo druženje hrvatske glazbene dive s Davidom Bowiejem. Oboje su bili na početku karijere, a prije talijanskog druženja natjecali su se i na festivalu na Malti. Oba puta Šverko je pobijedila Davida Bowieja.

Bila su to drukčija vremena, današnjim generacijama nezamisliva. U prvom planu svima je bila glazba, odnosno nije bilo popratnih sadržaja i “blagodati” današnje nam suvremene tehnologije. Svi su tad u talijanskome Monsummanu bili jednaki.

- Sjećam se da smo svi bili smješteni u dvorcu, a bila su posebna pravila, bilo je to specifično. Zbog očuvanja baštine i svih vrijednosti nismo smjeli ulaziti u obući ‘izvana’, odnosno u onoj u kojoj smo bili izvan dvorca. Svi smo dobili obuću za hodanje u dvorcu. Nekima je, s obzirom na navike, to bilo malo čudno. David je tamo bio sa zaručnicom Angie, no nisu se isticali - rekla nam je Šverko.

U prekrasnom ambijentu, kako se prisjetila Šverko, okruženi zelenilom i parkom, bilo je nemoguće izbjeći se. No to tad nije bio niti cilj. Mladi glazbenici čekali su nastup na glazbenom festivalu. A to im je svima u to vrijeme, bez iznimke, bilo sve.

- Normalno se ponašao, kao što sam već rekla, nije bilo posebnog statusa. Druženje s Davidom i njegovom zaručnicom Angie bilo je veselo, zabavno i ispunjeno humorom. A njih dvoje djelovali su zaljubljeno, dobro su funkcionirali - rekla nam je Šverko.

Iz takvog jednog druženja “ispali” su spašavatelji mačića. Dok su se zabavljali i raspravljali o nastupima i glazbi, čuli su slabašno mijaukanje. U blizini nisu vidjeli majku nesretnih mačića, ali brzo su se dogovorili kako će ih izgladnjele spasiti.

Nije to bilo u takvu okruženju i s “posebnim” pravilima baš jednostavno, pa u dvorcu u kojemu su odsjeli i oni su morali obuvati jednokratnu obuću, paziti na “onečišćenje”, a trebalo je uz sve te stroge uvjete tad uvesti i mačiće. I ne samo to, poskrivećki su im donosili mlijeko i brinuli se za njih. A nisu ih tamo ostavili...

- Prošvercali smo ih u dvorac, pazili na njih, a krenuli su s nama i na put. Zajedno smo išli avionom, a u torbe smo sakrili mačiće i prošvercali ih. Mislim da je jedan otišao s glazbenikom iz Nizozemske, a dva je uzeo David - prisjeća se Šverko.

Pazili su da ih stjuardese ne primijete, nisu ih mogli pustiti iz torbe, pa su im “davali malo zraka”. Ta ih je avantura na neki način još više zbližila, ostali su u kontaktu i poslije toga. Čuli su se, slali su si pisma, a često su razgovarali i o sudbini spašenih mačića...

- Bili smo neko vrijeme u kontaktu, znao bi David nazvati, pitao bi me kako sam, zvao me da dođem u London, a kako sam voljela reklamirati našu obalu, tako sam ja njih zvala da oni dođu u Hrvatsku. Čak su i bili zainteresirani, ali na kraju ipak ništa od toga nije bilo. I on i ja gradili smo svoje karijere, on je otišao u Ameriku i tu se kontakt izgubio. Ali to je tako u tim umjetničkim krugovima, a i ja sam bila supruga i majka - objašnjava nam pjevačka diva.

Bez poroka i mrlje u karijeri, tek je kasnije spoznala i drugu stranu velikog Bowieja. Naime, i sam je pjevač priznao godinama nakon toga da je imao problema s raznim opijatima.

- Moj je um poput švicarskog sira, u mojemu su sjećanju nevjerojatne rupe. Tijekom sedamdesetih godina bio sam teški ovisnik o kokainu i to je izazvalo veliku emocionalnu štetu - priznao je svojedobno veliki glazbenik.

U to doba gospođa Šverko nije imala o tome spoznaja, no žao joj je što je tako bilo.

- Ja sam veliki neprijatelj takvih stvari, spadam u one koji nikad nisu tako nešto okusili. Nisam tad imala saznanja, ali poslije, kad se otkrilo da je imao problema, kao da je bilo nešto drugačije, kao da su imali nekakav drukčiji miris - ispričala nam je glazbena diva.

Kako kaže, u velikoj i bogatoj karijeri susretala je brojna velika imena. Ljudi su se najviše “hvatali” za Bowieja. I ona ga je poželjela ponovno sresti, no to se ipak nije ostvarilo. Britanski glazbenik je 31 godinu nakon njihova prvog susreta ipak došao u Hrvatsku, na koncert u Zagreb. Napunio je maksimirski stadion te 1990. godine, a gospođa Šverko pristojno je poslala upit organizatorima da se ponovno vide. Ne zna se je li taj upit uopće došao do Bowieja, ali do susreta, nažalost, ipak nije došlo.

- Bilo mi je baš jako drago što dolazi, bio je svjetska zvijezda, a naravno da su se tijekom vremena adrese i brojevi izmijenili. Zamolila sam organizatore za susret, ali nisu mi omogućili. Žao mi je, mislim da bi mu to bilo lijepo iznenađenje - dodala je gospođa Šverko.