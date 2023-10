Radoslav i Irena u 'Ljubav je na selu' riješili nesuglasice: 'Ono je čovjek u kojeg bi se svi zaljubili'

Radoslav je u 'Ljubav je na selu' izveo Irenu van i pitao je ima li mu što reći ili ga što pitati.

- Jučer kada mi je pozlilo, vidjela se tvoja druga strana. Znači, vidjela se ta tvoja dobrota, ta tvoja pažnja. To me stvarno šokiralo. Em me je srce primilo, em me je još i to šokiralo - rekla mu je Irena.

- Takav sam ti ja - istaknuo je Radoslav.

Foto: RTL

- Možeš li takav stalno biti? - pitala je Irena.

- Malo mi je neugodno što sam tako odglumila, ali nisam ga mogla više slušati i zato sam to napravila - priznala je ona koja je ispred farmera odglumila da joj je 'slabo'.

- Osim toga, imaš li ti meni još što zamjeriti? - pitao je Radoslav.

- Ne volim da me se ponižava, da me se vrijeđa. Ti si ovakva, onakva - rekla mu je Irena, a Rade se pravdao.

Foto: RTL

- Ono si bio drugi ti. Ono je čovjek u kojeg bi se sve žene zaljubile - priznala mu je kandidatiknja.

- Onakav sam ti ja - priznao joj je.

Podsjetimo, Irena je kada su uživali kraj bazena ona, Radoslav i Ines odlučila uvjeriti ga da joj je loše kako bi kod njega izazvala iskrenu reakciju. Zatim ju je oduševila njegova briga i emotivnost.