Radoslav izbacio cure s farme, a Ines otkrila: 'Gledale smo dečke u Splitu, bilo nam je dosadno...'

Kada se farmer Radoslav iz emisije 'Ljubav je na selu' vratio na svoje imanje, dočekalo ga je iznenađenje - ni jedne od njegovih kandidatkinja nije bilo kod kuće.

Naime, Ireni, Ines i Suzani bilo je dosadno na farmi, pa su se odlučile otići u provod u Split.

- Dok smo u Splitu ne razmišljamo o Radoslavu. Naravno da gledamo zgodne frajere u Splitu - priznala je Ines, a sve tri djevojke priznale su se da su se sjajno zabavile.

Ljuti Radoslav odlučio im se osvetiti. Kada su se vratile na farmu, nije ih više pustio u kuću.

- Za vas je reality 16. sezone završen. Možete gdje god hoćete, stvari ćete dobiti sutra - bio je jasan Radoslav.

Šokirane dame čekale su pred vratima, no nisu mislile da su mu se morale baš toliko opravdavati što

su izašle. Ipak su mu se ispričale.

- Pretpostavljam da on nije očekivao da ćemo mi otići s ovog imanja i da je on centar kojem mi moramo biti posvećene isključivo, od 0 do 24 - kazala je Suzana i dodala: 'A rekao je da ćemo biti kao kraljice! Koliko je mene to povrijedilo'

Rade ih je naposljetku ipak pustio u kuću, uvjeren da je u pravu, te im poručio da će ujutro još razgovarati o svemu.