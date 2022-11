Rainn Wilson promijenio svoje ime, a mnogi misle da je čudno: 'Ovo nije šala, ja sam ozbiljan'

Glumac Rainn Wilson (56), poznat po svojoj ulozi Dwighta Schrutea u seriji 'The Office', je u sklopu kampanje koja upozorava na klimatske promjene promijenio svoje ime u Rainnfall Heat Wave Extreme Winter Wilson.

POGLEDAJTE VIDEO:

Rainn je na Twitteru objavio video u kojemu je pričao o klimatskim promjenama, a samim činom mijenjanja imena dao je svoju podršku platformi za podizanje svijesti o klimatskim promjenama Arctic Basecamp. Wilson je također i član odbora navedene udruge.

- Ovo nije šala, ozbiljan sam koliko i Arktik koji se otapa, što povećava globalne rizike, uključujući ekstremne vremenske prilike širom svijeta. Nadam se da će ova promjena imena skrenuti pozornost na ovaj rastući problem. Trebamo svjetske vođe na COP27 da to primijete i poduzmu nešto. Arktik se topi milijunima litara u sekundi, no čini se da se o ovom problemu ne govori dovoljno pa je na nama da ga naglasimo - rekao je u videu.

Glumac je vijesti objavio taman dok je u tijeku UN-ova konferencija o klimatskim promjenama COP 27.

Foto: Instagram/Rainn Wilson

Uz sve je pozvao i svoje pratitelje da mu se pridruže i promjene svoje ime, a isto je predložio i svojim kolegama. Tako je za Leonarda DiCaprija predložio ime Leonardo Di-Polar Ice Caprio Are Melting, Cardi B bi mogla biti Cardi The Arctic B Melting, a Jack Black mogao bi se zvati Jack Black Carbon Is Killing Us.

