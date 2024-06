Rajko Grlić otvara ovogodišnji Pulski filmski festival: Evo koje još novosti donosi 71. izdanje

Svjetskom premijerom novog filma redatelja Rajka Grlića 'Svemu dođe kraj' otvara se 71. Pulski filmski festival koji započinje 11. srpnja, a najavljena je i svjetska premijera filma 'Šalša' Dražena Žarkovića te 'Šlager' Nevija Marasovića kao otvaranje Festivala i prije službenog otvaranja u Areni

Foto: Anto Magzan

Pulski filmski festival zaključio je glavni natjecateljski program Hrvatskog filma i Hrvatskih manjinskih koprodukcija, a uz već ranije predstavljene naslove koji se natječu za Zlatne arene, u Zagrebu je uz filmsku ekipu predstavljen film otvaranja - romantični triler 'Svemu dođe kraj' redatelja Rajka Grlića koji je s književnikom Antom Tomićem i scenarist filma, a glavne uloge imaju Živko Anočić i Jelena Đokić.

- Godine 1974. u Puli je prikazan debitantski film tada mladog redatelja Rajka Grlića 'Kud puklo da puklo', a sada smo sretni i velika nam je čast što će Rajko Grlić svjetsku premijeru svog posljednjeg filma imati u Puli i drago mi je da ćemo njime otvoriti 71. Pulski filmski festival - najavio je umjetnički ravnatelj Pulskog filmskog festivala Danijel Pek.

Foto: Anto Magzan

- Ovaj film je ljubavna priča umočena u hrvatsku stvarnost, a vi znate kakva je hrvatska stvarnost. To je film koji ima svoju aktualnost u ovom trenutku u ovom prostoru i zato sam se nakon tri mjeseca nagovaranja dao nagovoriti od Danijela da ga otvorimo u Puli i to mi je velika čast - rekao je Rajko Grlić te istaknuo da su snimali na puno lokacija u Zagrebu i da se bojao kako će to izdržati sa svojih 77 godina.

- Radio sam s malom, fantastičnom ekipom ljudi i radili smo u nekom velikom veselju - rekao je. Na pitanje je li to doista njegov zadnji film kazao je da je i za 'Karaulu' rekao da je zadnji i da će raditi samo filmove unutar zagrebačke potkove i od tada tako i radi.

- Uvijek se igram time da iza zadnjeg ima i posljednji tako da si dajem neki prostor. Kad završite neki film i ujutro se probudite mislite da nikad više nećete skupiti snagu da opet sve to pokrenete - zaključio je Grlić. Glumačku ekipu njegova filma predvode Živko Anočić i Jelena Đokić, a ostale uloge igraju još Boris Izaković, Janko Popović Volarić, Emir Hadžihafizbegović te drugi.

Foto: Anto Magzan

- Jedna od važnijih novosti ovogodišnje Pule je i ta da će Festival početi u četvrtak kako bi publika u petak i za vikend mogla pogledati što više filmova, kako navečer, tako i u dnevnim projekcijama. U natjecateljskom programu imat ćemo 22 filma, od toga 11 hrvatskih i 11 manjinskih koprodukcija. Imat ćemo i otvaranje prije otvaranja, u kojemu ćemo prikazati film 'Šlager' Nevija Marasovića, mali lijepi film čiji se dio događa pred pulskom Arenom - rekao je Danijel Pek.

Na predstavljanju Pule u Zagrebu bio je i glumac Janko Popović Volarić koji glumi u 'Šlageru' i u filmu 'Svemu dođe kraj'.

- Scenarij koji su napisali Grlić i Ante Tomić bio je fantastičan, imali smo i kave, druženja i probe, osjećali smo se jako sigurno. Cijelo snimanje bilo je krasno, film još nisam vidio, a vjerujem da će i on biti takav - rekao je Janko Popović Volarić koji je s redateljem Neviom Marasovićem i glumicom Lanom Barić napisao scenarij za 'Šlager' te ga najavio kao svojevrsni nastavak zajedničkog rada kao na filmu 'Vis a Vis'. Uz svjetske premijere Grlićeva i Marasovićeva filma, u Puli svjetsku premijeru ima i komedija 'Šalša' Dražena Žarkovića s Momčilom Otaševićem u glavnoj ulozi, a scenarij su napisali Zoran Lazić, Ivan Turković Krnjak i Maja Todorović.

Foto: Anto Magzan

Na konferenciji za medije predstavljeni su i finalisti partnerskog projekta Festivala i United Medije - međunarodne radionice za razvoj scenarija i pitching televizijskih serija 'Make the Scene!'. Najboljem projektu pripast će nagrada od 10.000 eura i prilika za daljnji razvoj projekta koju će osigurati United Medija, a žiri koji će odlučiti o pobjedniku čine Nataša Buljan, Goran Bogdan i Mišo Mogorović.

- Scenaristička radionica i natječaj 'Make the scene!' projekt je na koji smo jako ponosni, a posebna nam je čast što će svoje prvo izdanje doživjeti na Pulskom filmskom festivalu, kojem smo zahvalni na partnerstvu i gostoprimstvu. Odaziv kreativaca iz cijele regije je sjajan, broj prijava koje smo primili je impresivan, kao i kvaliteta i raznolikost projekata po žanru. To nam je učinilo selekcijski proces izazovnim, ali zato će finalni pitching pred stručnim žirijem 17. srpnja u Puli biti prava kreativna svečanost. Najbolji od šest finalista dobit će novčanu nagradu od 10.000 eura i priliku za daljnji razvoj i produkciju projekta s United Medijom. ‘Make the scene!’ je odlična platforma za scenariste i producente da pokrenu kvalitetne projekte, a i za United Mediju koja kao produkcijski lider želi dodatno potaknuti i osnažiti kreativnu industriju u regiji. Uvjerena sam da će imati mnoga izdanja i dati zamah mnogim vrijednim projektima, ali i da ćemo ovu pulsku premijeru uvijek posebno pamtiti - izjavila je Nataša Buljan, direktorica razvoja scenarija United Medije. Sudionici će imati priliku sudjelovati na radionicama pod mentorstvom grčkog scenarista Nicosa Panayotopoulosa, autora i suautora brojnih nagrađivanih scenarija za kratke filmove, televizijske serije i igrane filmove ('Truants', 1996., 'My Brother and I', 1998., 'False Alarm', 2000., 'The King', 2003., 'Totally Married' 2003., 'The Wake', 2006.).

Foto: Anto Magzan