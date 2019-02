Rami Malek i GaGa pobijedili su i na dodjeli BAFTA nagrada...

Američki glumac Rami Malek (37) je na još jednoj dodjeli osvojio nagradu za najboljeg glavnog glumca, a ovog puta riječ je o prestižnoj nagradi koju dodjeljuje Britanska akademija filmske i televizijske umjetnosti. Na istoj ceremoniji pobijedila je i Lady GaGa (32), odnosno njezin duet 'Shallow' s Bradleyjem Cooperom (44) u kategoriji za najbolju originalnu pjesmu u filmu. Naravno, riječ je o kino hitu 'Zvijezda je rođena'.

I can’t believe we just won Best Original Music @BAFTA ‘s . I wish so much I was there but am at the Grammy’s to show them our love as well. We made a film about music. This means the world to me. Thank u to all our fans we love u so much, we wouldn’t be here without u #BAFTAs pic.twitter.com/nD8QZgwySB