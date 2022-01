To je bilo poprilično nevjerojatno iskustvo. Stajao sam između njih da bi ih pozdravio i ispitivali su me o engleskim šparogama. Pomislio sam: 'Izvadite me odavde, dosta mi je', komentirao je kuhar

Iskreno sam se us*ao. Pomislio sam: 'Što bi bilo da se ovo dvoje otruje hranom. Možeš li zamisliti što bi ti bilo da oni umru radi tebe', prisjetio se slavni kuhar Gordon Ramsay (55) misli koje su mu prolazile kroz glavu kada je 2000. kuhao za Vladimira Putina (69) i Tonyja Blaira (68). Rekao je da je ruski predsjednik Putin jedan od zastrašujućih osoba kojoj je kuhao. - To je bilo poprilično nevjerojatno iskustvo. Stajao sam između njih da bi ih pozdravio i ispitivali su me o engleskim šparogama. Pomislio sam: 'Izvadite me odavde, dosta mi je' - komentirao je. Ručak im je spremao u rezidenciji tadašnjeg premijera Blaira (Downing Street) i konstatirao da je kuhinja premala. Osim toga, nije imala neke osnovne stvari koje bi kuhinja trebala imati. - Morao sam donijeti svoje lonce i tave, nije bilo ničeg - poručio je Gordon gostujući kod Kelly Clarkson.