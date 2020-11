Za one koji nisu obo\u017eavatelji hamburgera, Ramsay \u0107e prirediti 'Cheeky Dawg' hot dog, koji \u0107e kupi mo\u0107i dobiti po cijeni od 21 funte (oko 180 kuna). Sastojat \u0107e se od junetine, senfa, kiselih krastavaca i gre\u0161una, biljke nalik salati.

Ramsay otvara restoran, nudi burgere po cijeni od 680 kuna, a krumpirići se plaćaju posebno

Slavni chef početkom prosinca otvara restoran u kojem će nuditi burgere po visokim cijenama, no tvrdi kako će koristiti samo visokokvalitetne sastojke. Njegovi obožavatelji nisu oduševljeni cijenama

<p>Slavni kuhar i celebrity chef <strong>Gordon Ramsay </strong>(54) četvrtog prosinca otvara restoran 'Gordon Ramsay Burger', a njegov jelovnik impresionirat će mnoge. <a href="https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/gordon-ramsay-launches-80-burger-23054817?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=mirror_weird&fbclid=IwAR0ZKyhiO8O8Mgy0b-Toyn33uX6YeLpRrcR90GDN3JxlckEl3t1kttYH6E0" target="_blank">Mirror</a> prenosi kako će Gordon koristiti visokokvalitetne sastojke za burgere, a slavni chef obećava iskustvo kakvog nema nigdje drugdje. </p><p>Jelovnik uključuje 'Wagyu Burger' čija će cijena biti od 80 funti (oko 680 kuna). Sadržavat će goveđu pljeskavicu, pečenicu, talijanski ovčji sir pecorino s tartufima, majonezu i svježi crni tartuf. </p><p>U ponudi će imati i hamburger od jastoga i škampa čija će cijena biti 42 funte (oko 355 kuna), a posluživat će se s ukiseljenim povrćem i aioli umakom. To je umak od češnjaka, soli i maslinovog ulja koji se nalazi u kuhinjama sjeverozapadnog Mediterana.</p><p>A oni koji će ipak tražiti nešto jeftinije, moći će naručiti američki burger po cijeni od 21 funte (oko 180 kuna) koji uključuje goveđu pljeskavicu, američki sir, salatu s maslacem, rajčicu, kisele krastavce, crveni luk i hambi pecivo.</p><p>Za one koji nisu obožavatelji hamburgera, Ramsay će prirediti 'Cheeky Dawg' hot dog, koji će kupi moći dobiti po cijeni od 21 funte (oko 180 kuna). Sastojat će se od junetine, senfa, kiselih krastavaca i grešuna, biljke nalik salati.</p><p>Međutim, krumpirići nisu uključeni u cijeni. Njih kupci mogu dobiti ekstra po cijeni od šest funti (oko 50 kuna). Oni koji žele nešto više, moći će kupiti krumpiriće s parmezanom i tartufima po cijeni od devet funti (oko 76 kuna). </p><p>Ramsay je svoj novi restoran predstavio na društvenim mrežama, gdje je puno ljudi oduševljeno onime što priprema.</p><p>- Vjerujem da će biti bolje nego igdje drugdje. Ovo je dovedeno do savršenstva. Srce mi se rastopilo, da mi je neto vrijednost jednaka vašoj tjednoj plaći, sigurno bih sutra došao u London probati taj komadić neba - neki su od komentara.</p><p>No mnogi se ipak slažu kako su cijene previše visoke.</p><p>- Vrlo čudno. Ne mogu zamisliti da je hamburger ikada dovoljno ukusan da bi opravdao tu cijenu - poručili su mu korisnici Twittera. </p>