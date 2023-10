Ranka o farmeru Stjepanu: 'Zna biti uvredljiv. Svašta bi mu onda izgovorila, ali neću se nervirati'

Farmer Stjepan u showu 'Ljubav je na selu' je odabrao Ranku da ode s njim u nabavu namirnica. Ona je komentirala da je bio ponosan što ju je pokazao ljudima.

- Njega svi tamo znaju, a i prihvatili su mene. Bilo mi je ugodno - rekla je Ranka kojoj se sviđa što je Stjepan duhovit ali neke stvari joj smetaju.

Foto: RTL

- Volim što je duhovit, ali ima tu i crnog i malo uvredljivog humora, što mi naravno ne imponira. Ne smijem se nervirati zbog zdravlja, ali svašta bi mu rekla - objasnila je.

- Želi se pokazati kao da je gazda - komentirao je farmer njezino ponašanje na tržnici.

Stjepan je odlučio uzeti i medenjake da počasti ostale kandidatkinje, a nakon toga su prošetali kroz dio tržnice u kojem je Ranka ugledala haljinu.

Foto: RTL

- Komentirala sam kako je lijepa pa ju je prodavač skinuo s vješalice. Meni je bilo neugodno pa sam pitala Ranka hoće li to on platiti, ali on me je ignorirao - otkrila je Ranka i dodala da puno govori to što je Stjepan nije htio počastiti.

- Opet razočarenje - rekla je, a Ranko je komentirao mogućnost da on i ona budu par.

Foto: RTL

- Svatko ima svoje stajalište tako da je to malo teško - dodao je farmer.