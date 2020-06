Rasema je 'oplela' po Marku: Njemu su bitniji novci od ljubavi

Zaista sam se bila zaljubila, ali me razočarao. Ja sam nakon tri dana shvatila da su njemu važniji novci i važnije mu je materijalno stanje, nego ljubav, a meni je samo ljubav potrebna. Ništa više, ispričala je Rasema

<p>Emitirala se u nedjelju navečer prva epizoda 13. sezone showa 'Ljubav je na selu'. <b>Rasema Vladetić </b>(65) iz Donjeg Lapca ponovno se prijavila, nakon što joj veza s <strong>Markom Skelinom </strong>iz desete sezone showa nije uspjela. No, ovoga puta Rasema neće nikome slati pisma već želi da se muškarci njoj jave.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dame iz 'Ljubavi na selu'</strong></p><p>Rasema od malena radi fizičke poslove pa je navikla sve oko kuće sama raditi. Sebe naziva 'tatinim sinom' jer ima navike i narav kao muškarac. </p><p>- Kad se zaljubim, lako se promijenim. Onda sam umiljata kao janje, kao pile. I muško sam i žensko sam. Po potrebi. Kad treba raditi ja sam muško, a kad treba biti žensko, žena sam. S kim sam bila bilo je nezaboravno - priča Rasema. </p><p>Otkrila je i da se posljednji put zaljubila upravo u desetoj sezoni showa u Marka. </p><p>- Zaista sam se bila zaljubila, ali me razočarao. Jako me razočarao. Ja sam nakon tri dana shvatila da su njemu važniji novci i važnije mu je materijalno stanje, nego ljubav, a meni je samo ljubav potrebna. Ništa više - ispričala je Rasema razloge svog prekida s Markom. </p><p>Kaže da sve ima u životu što joj treba, ali želi biti nekom muškarcu potrebna, da ima za koga kuhati i kome prati. </p><p>- Imam ja rodbinu, ali svi dođu, budu malo i odu svako svojoj kući, a ja opet sama. Po mjesec dana ne otvorim usta, recimo, čekaš da ti netko dođe - priča Rasema. </p><p>Farmerica najviše gleda kakva je osoba iz unutra, ali bi voljela da je muškarac zgodan. </p><p>- Ne tražim ništa, samo ljubav i dobro srce. Ako si dobričina, javi se - poručila je Rasema potencijalnim partnerima. </p>