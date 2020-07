Rasema 'napala' Marka da mu je bitan novac, on joj uzvratio: 'Neka kaže istinu, nije me strah'

Farmer sada Rasemi želi svu sreću u pronalasku partnera kakvog je oduvijek priželjkivala. On živi mirnim životom, ali je često usamljen. Volio bi pronaći nekoga s kim bi se mogao družiti

<p><strong>Marko Skelin</strong> (62) farmer je iz Dalmatinske zagore koji je u desetoj sezoni emisije 'Ljubav je na selu' svojom iskrenošću i toplinom oduševio gledatelje. No, mnoge je razočarao kada je slomio srce <strong>Rasemi Vladetić</strong> (65) koja se u njega zaljubila. Bilo je govora i o zarukama, no Marko se ohladio, a Rasema je ostala povrijeđena. No sada je odlučila pronaći novu ljubav pa se prijavila u 13. sezonu emisije i to kao farmerica.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 'Dame iz showa Ljubav je na selu' </strong></p><p>U prvoj epizodi, kada se Rasema predstavila, osvrnula se i na Marka. Priznala je kako se zaista zaljubila, ali ju je razočarao.</p><p>- Ja sam nakon tri dana shvatila da su njemu važniji novci i važnije mu je materijalno stanje, nego ljubav, a meni je samo ljubav potrebna. Ništa više - ispričala je Rasema razloge svog prekida s Markom. </p><p>A farmeru je zasmetalo što tako priča.</p><p>- Svaka joj čast, ali nije u redu ono što je izjavila. Svi su me pitali kako to može reći, rekao sam neka govori što hoće, ali nije to lijepo. Volio bih da se vidimo oči u oči i neka nas netko snima i da kaže istinu u kameru, mene nije strah - priznao je Marko za <a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3842852/marko-skelin-gledao-novu-sezonu-ljubav-je-na-selu-nije-u-redu-ono-sto-je-rasema-izjavila-a-ljubica-je-prava-zena/" target="_blank">RTL</a>. </p><p>Bez obzira na to, ne želi se uzrujavati pa je Rasemi poželio svu sreću te se nada kako će u ovoj sezoni pronaći ono što traži. On još nije pronašao svoju ljubav, ali zbog toga ne očajava. Provodi svoju dnevnu rutinu i on je zadovoljan. </p><p>- Nikada nisam bio bolje. U jutro ustajem oko 3:30, gonim blago, onda sam malo u vrtu... Posadio sam papriku, rajčicu i ostalo povrće. Potom spremim ručak i sjednem ispred kuće, popijem kavu i pogledam televiziju. Previše je vruće za bilo što drugo - ispričao je farmer. </p><p>- No, ja bih samo volio nekoga da zajedno popijemo kavu. Dosadno je biti sam. U Božjim sam rukama, možda se još javi neka žena da ne budem sam - dodao je Marko koji usamljenosti ipak ne može pobjeći, ali ne gubi nadu. </p><p>Vrijeme krati razgovorom s prijateljima koje je stekao tijekom snimanja desete sezone 'Ljubav je na selu'.</p><p>- Čujem se s muškima, najviše s Ljubom, a jedino ne mogu doći do Dragana, ne znam je li promijenio broj. Od žena se čujem s Ksenijom. Evo, baš mi je jučer poslala poruku je li vruće - zaključio je Marko te dodao kako se čuje i s Ljubicom za koju smatra da je prava žena. No, tvrdi kako su samo prijatelji. </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p>. </p>