'Rasema nije bila za mene, nije mi dala ni da vijesti pogledam'

U desetoj jubilarnoj sezoni 'Ljubavi na selu' farmer Marko Skelin iz Miljevaca završio je sa svojom 'zlatnom djevojkom' Rasemom Vladetić, ali im se ljubav raspala pri završetku showa. Prekid im nije bio nimalo miran te kako Rasema kaže, slomio joj je srce.

POGLEDAJTE VIDEO NEVENKE IZ LJUBAV JE NA SELU:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ta žena apsolutno nije bila za mene. K meni je bio došao brat iz Zagreba i htjeli smo pogledati vijesti na TV-u, a ona nam nije dala. Rekla je da ne može, da ona želi gledati film. Bilo je još puno toga, ali ovo nisam mogao prihvatiti. Ona je sve htjela na svoju ruku - ispričao je Marko za RTL.hr kako je došlo do njihovog prekida.

Foto: RTL

Iako s njom nije u kontaktu, s Ljubicom je i dalje prijatelj i komuniciraju povremeno. Ipak, sa Spićankom Ksenijom Munitić i Milom Begić situacija je drukčija.

- Zvao sam ju nekoliko puta, ali ona mene ne zove pa sam se i ja prestao javljati. S Milom se ne čujem otkako je otišla s moje farme. Ona je rekla nešto da sam joj se trebao ispričati, ali ne znam u čemu je bio problem. Mogla mi je reći: 'Marko nisi dobro postupio', a ne tako - kaže Marko.

Foto: RTL

Iako nije pronašao ženu, farmer je dobio popularnost nakon showa.

- Dobro je, ljudi me prepoznaju, zovu me svuda, hvale me da sam bio dobar. Meni nije bilo do toga da se pokazujem, ja sam si samo htio naći neku ženu da budemo zajedno - kaže Marko.