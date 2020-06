Raskalašeni život najmlađeg Hefnerovog sina: Stao je pred oltar, ali nastavlja očev biznis

Vjenčao se sa Scarlett Byrne (29) koja se proslavila ulogom Pansy Parkinson u filmovima o Harryju Potteru. Par se zaručio 2015. godine, a ona je pozirala za Playboy u jednom od proljetnih brojeva.

<p>Moćno Playboyevo carstvo koje je Hugh Hefner ostavio iza sebe, neće propasti jer Hefnerov najmlađi sin <strong>Cooper</strong> (28) već ima velike planove za budućnost. Iako ima samo 26 godina, Cooper je kreativni direktor u Playboy Enterprises, a utemeljitelj je i bivši direktor u novopokrenutoj medijskoj kući HOP - Hefner Operations & Productions. Uz to, on je i pripadnik kalifornijske Pričuvne vojne jedinice.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO O HUGHU HEFNERU:</strong></p><p>Istovremeno vodi prilično uzbudljiv život u slavnoj Playboyevoj rezidenciji, te ga na Instagramu prati 71.000 ljudi, a kako stvari stoje, na najboljem je putu da naslijedi dobar dio očeve imovine koja ukupno vrijedi oko 340.000.000. kuna. Cooper Hefner rođen je 4. rujna 1991. godine, a majka mu je <strong>Kimberly Conrad</strong> (57), bivša 'Zečica godine'.</p><p>Cooper ima godinu dana starijeg brata Marstona, a obojica su odrasli u Playboyevoj rezidenciji poznatoj po razvratnim partijima. Kad su ga jednom pitali kako je bilo odrastati u toj kući, odgovorio je:"Otkako je moja mama počela živjeti s tatom, sve je postalo krotkije. Na njezino inzistiranje partiji su se pretvorili u primanja s obaveznim crnim kravatama."</p><p>Iako su roditelji počeli živjeti odvojeno još 1998. godine, službeno su se razveli 2010. godine, kad je on najavio zaruke za <strong>Crystal Harris </strong>(33), koja je ostala s njim sve do njegove smrti. Hugh je Kimberly i djecu smjestio odmah do svoje kuće, pa su Cooper i Marston živjeli zapravo na istoj adresi s ocem. </p><p>- Kad bi tata imao malo žešće partije, a to bi obično bilo tijekom ljeta ili za Noć vještica, osiguranje je moralo paziti na nas dvojicu da ne izlazimo iz kuće.", prisjetio se Cooper. Počeo je raditi u Playboyevoj kompaniji kad mu je bilo 21 godina, ali ju je ubrzo napustio: </p><p>- Htio sam pridonijeti u stvaranju ovog utjecajnog brenda koji bi se obraćao mojoj generaciji, no nisu mi to dopustili, pa sam otišao iz protesta.</p><p>U međuvremenu uređivačka politika se promijenila i magazin je prestao objavljivati golišave fotografije, nakn čega se naglo srozao broj čitatelja i pretplatnika. No, kad je Hugh izašao iz biznisa, uskočio je Cooper koji je imenovan kreativnim direktorom u srpnju prošle godine. Jedan od njegovih prvih zadataka je da vrati autentičnost magazinu upravo s golišavim fotografijama.</p><p>Vjenčao se sa <strong>Scarlett Byrne</strong> (29) koja se proslavila ulogom Pansy Parkinson u filmovima o Harryju Potteru. Par se zaručio 2015. godine, a ona je pozirala za Playboy u jednom od proljetnih brojeva. Taj potez je objasnio: "Pa i moja mama je bila u magazinu. Moj odnos prema seksu se vjerojatno jako razlikuje od većine ljudi. Stvarno ne mislim da je seks nešto strašno, sve dok ga ljudi takvim ne učine." Očito je da će on biti najvažnija osoba u kreiranju budućnosti slavnog magazina.</p>