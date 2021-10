Jennifer Gates (25), kći friško razvedenih Billa (65) i Melinde (57) Gates udala se u subotu poslijepodne za Nayela Nassara (30). Svečanost je održana na 124 hektara velikom obiteljskom imanju Gatesovih u Westchesteru u New Yorku.

Nayela je milijunaš i profesionalni jahač porijeklom iz Egipta. Bračnom paru Nassar je ovo drugo vjenčanje, prvo je bilo u petak navečer u muslimanskoj ceremoniji, piše New York Post.

Mladenka je nosila vjenčanicu dizajnerice Vere Wang, a devet djeveruša bilo je odjeveno u tamno zelene haljine te su se, sudeći po fotografijama, sjajno zabavljale pozirajući fotografima.

Slavlje je počelo oko 17 sati, a okupljanje uzvanika bilo je dva sata ranije, među kojima su najraspoloženiji bili roditelji mladenke.

Jesenski ugođaj imanja je dodatno ukrasilo ružičasto i bijelo cvijeće, a Jennifer je s tatom Billom zaplesala na pjesmu Eltona Johna 'Can You Feel The Love Tonight'.

Vjenčanje Gatesove mezimice je koštalo oko vrtoglavih dva milijuna dolara, pišu strani mediji.